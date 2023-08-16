” توجيهي 2005 “ رابط نتائج التوجيهي في الاردن tawjihi.Jo للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمحافظات الأردنية

من المتوقع أن تظهر نتائج التوجيهي في الأردن 2023 خلال نهاية الأسبوع الجاري، بعد الاعتماد الرسمي من قبل الوزارة في مؤتمر صحفي يتم الإعلان من خلاله عن النتائج واعتمادها رسميًا ، وسيتمكن الطلبة والطالبات على مستوى محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من استخراج النتائج إلكترونيًا من خلال رابط منصة “أوبن إيمس كور” أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، لذا يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على آخر التحديثات والإعلانات المتعلقة بإعلان نتائج التوجيهي.

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وقد أعلنت وزارة التربية والتعلم الأردنية عن الاقتراب من الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات، ليتم على الفور الاعلان عن النتائج واستخراجها في يوم الخميس المقبل الموافق 18 من أغسطس 2023، وهو اليوم المنتظر الذي صرحت المصادر بوزارة التربية والتعليم الأردنية بأنه سوف يتم إعلان النتائج به، فقد قام مدير إدارة الامتحانات الدكتور محمد كنانة بالأردن بالإعلان عن نتيجة امتحانات التوجيهية بالأردن ف الساعات القليل ة المقبلة، على أن يكون الحد الأقصى في الموعد لظهور نتيجة الثانوية العامة بيوم 20 من أغسطس 2023.

يتم تقدير أداء الطلاب في التوجيهي بناءً على نظام تقدير يشمل الدرجات النسبية والمجموع النهائي، ويتم استخدام النسب المئوية لتحديد ترتيب الطلاب وتصنيفهم وفقًا لأدائهم، كما تعتبر نتيجة التوجيهي أحد المعايير الرئيسية لقبول الطلاب في الجامعات والكليات في الأردن، وتحتسب الجامعات النتيجة في التوجيهي لتحديد شروط القبول وتحديد التخصصات المتاحة للطلاب.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية علي ان نتائج امتحانات الثانوية العامة سوف يتم صدورها بشكل رسمي يوم الاربعاء الموافق 15 من شهر اغسطس لعام 2023 ، ويستطيع جميع الطلاب في الحصول علي النتائج الامتحانية الخاصة بهم عن طريق الدخول علي موقع الوزارة وسوف يتمكن كل طالب في الحصول علي النتائج الخاصة بة عن طريق الاسم والرقم الامتحاني او ما يطلق علية ايضا رقم الجلوس.

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حالة كبيرة من الرعب الشديد تتواجد علي أوجة طلاب وطالبات الأردن ، والمنتظرين صدور النتائج الامتحانية الخاصة بهم ، حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم منشور تؤكد فية علي ان عملية الحصول علي النتائج ستكون بشكل مجاني ، ويمكن لكل طالب الحصول علي نتيجة عن طريق الدخول علي موقع الوزارة الرسمي او عن طريق موقع عمان نت او عن طريق موقع نتيجتك وغيرها.

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تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية علي صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة اليوم الاربعاء الموافق 16 من شهر اغسطس لعام 2023 ، وها قد نشرت الصفحة الرسمية منشور عبر الموقع الرسمي الخاص بها تؤكد فية علي ان نسبة نجاح الطلاب العام الحالي قد وصلت 88 % ، وهي نسبة مرتفعة جدا وتوحي بنجاح النظام الالكتروني الذي اعتمدت علية الوزارة في الفترة الاخيرة.