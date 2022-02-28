استثمار

توجيهات عاجلة من «غرفة الفنادق» بشأن السائحين الأوكران في مصر (مستند)

منها عدم دخول السائحين كطرف في أي مفاوضات أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية وحسن معاملتهم لحين عودتهم إلى بلادهم
دعاء محمود 3:18 م, الأثنين, 28 فبراير 22 3:18 م, الأثنين, 28 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، اليوم الإثنين، منشوراً مهما لجميع الفنادق، تؤكد فيه على ضرورة استمرار إقامة السائحين المتواجدين بالفنادق المصرية الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وأضافت الغرفة في المنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه بالإشارة إلى المنشور رقم 41 الصادر بتاريخ 24 فبراير الجاري، والذي يشير إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة بعض السائحين خاصة الأوكرانيين إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم، وحفاظا على سمعة مصر السياحية، نؤكد على ضرورة استمرار إقامة هؤلاء السائحين بالفنادق.

اقرأ أيضا  أقامته أوكرانيا لتعطيش "القرم".. روسيا تدمر سد "خيرسون"

ووجهت الغرفة في المنشور، الفنادق بالقيام بمخاطبة منظمي الرحلات للوصول إلى اتفاق بشأن آلية تغطية نفقات الإقامة الخاصة بهؤلاء السائحين وذلك في ضوء التعاقد المبرم بينهما.

وأهابت الغرفة بضرورة الالتزام بما جاء بعاليه مع التأكيد على استمرار عدم دخول السائحين كطرف في أي مفاوضات أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية وحسن معاملتهم لحين عودتهم إلى بلادهم.

اقرأ أيضا  بنجلون: مؤتمر سيدات شركاء النجاح فرصة لربط المصدرات المصريات مع نظرائهن في العالم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

ياسمين فؤاد تتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى الدورة الخامسة للأمم المتحدة للبيئة

عصام عميرة 1:09 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزيرة التخطيط : مصر أنفقت 400 مليار دولار لتحسين معيشة المواطنين

منتصر محمود 12:36 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزيرة البيئة تناقش مع بعثة الأمم المتحدة خارطة الطريق لمؤتمر المناخ

عصام عميرة 11:16 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

مصر تنتهي من تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومترا

منتصر محمود 4:11 م, الأحد, 27 فبراير 22

منهم 3.5 ألف طالب.. سفارة أوكرانيا : 6 آلاف شخص عدد الجالية المصرية بكييف

سمر السيد 1:18 م, الأحد, 27 فبراير 22

العضو المنتدب للقابضة للكيماويات:«الحرب» تؤثر على معدلات تصدير الأسمدة المصرية للأسواق الأوروبية

عصام عميرة 9:08 ص, الأحد, 27 فبراير 22