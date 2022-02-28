توجيهات عاجلة من «غرفة الفنادق» بشأن السائحين الأوكران في مصر (مستند)

منها عدم دخول السائحين كطرف في أي مفاوضات أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية وحسن معاملتهم لحين عودتهم إلى بلادهم

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، اليوم الإثنين، منشوراً مهما لجميع الفنادق، تؤكد فيه على ضرورة استمرار إقامة السائحين المتواجدين بالفنادق المصرية الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وأضافت الغرفة في المنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه بالإشارة إلى المنشور رقم 41 الصادر بتاريخ 24 فبراير الجاري، والذي يشير إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة بعض السائحين خاصة الأوكرانيين إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم، وحفاظا على سمعة مصر السياحية، نؤكد على ضرورة استمرار إقامة هؤلاء السائحين بالفنادق.

ووجهت الغرفة في المنشور، الفنادق بالقيام بمخاطبة منظمي الرحلات للوصول إلى اتفاق بشأن آلية تغطية نفقات الإقامة الخاصة بهؤلاء السائحين وذلك في ضوء التعاقد المبرم بينهما.

وأهابت الغرفة بضرورة الالتزام بما جاء بعاليه مع التأكيد على استمرار عدم دخول السائحين كطرف في أي مفاوضات أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية وحسن معاملتهم لحين عودتهم إلى بلادهم.