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توجه قافلة طبية إلى قرى مدينة النجيلة بمطروح

معتز محمود:تتوجه قافلة طبية تضم جميع التخصصات يوم الأربعاء القادم، إلى قرى المتانى القبلية والبحرية بمدينة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح. ومن المقرر أن يستمر عمل القافلة بالقريتين على مدار يومي 13 - 14 سبتمبر الجاري، وتوفر القافلة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان