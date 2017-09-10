لايف

توجه قافلة طبية إلى قرى مدينة النجيلة بمطروح

  معتز محمود:تتوجه قافلة طبية تضم جميع التخصصات يوم الأربعاء القادم، إلى قرى المتانى القبلية والبحرية بمدينة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح.   ومن المقرر أن يستمر عمل القافلة بالقريتين على مدار يومي  13 - 14 سبتمبر الجاري، وتوفر القافلة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان
10 سبتمبر، 2017 10 سبتمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

 
معتز محمود:

تتوجه قافلة طبية تضم جميع التخصصات يوم الأربعاء القادم، إلى قرى المتانى القبلية والبحرية بمدينة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح.
 
ومن المقرر أن يستمر عمل القافلة بالقريتين على مدار يومي  13 – 14 سبتمبر الجاري، وتوفر القافلة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً