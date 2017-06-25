توثيق 376 اعتداء على الصحفيين في فنزويلا

سكاي نيوز أفادت أكبر نقابة للصحفيين في فنزويلا، الأحد، أن 376 مراسلا تعرضوا لاعتداءات منذ بدء التظاهرات في أبريل ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.وأوضح المصدر نفسه أن غالبية هذه الاعتداءات ارتكبها عسكريون وعناصر في الشرطة.وقالت النقابة عبر موقع تويتر "من 31 مارس إلى 24 يونيو، تعرض 376 ي

سكاي نيوز

أفادت أكبر نقابة للصحفيين في فنزويلا، الأحد، أن 376 مراسلا تعرضوا لاعتداءات منذ بدء التظاهرات في أبريل ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأوضح المصدر نفسه أن غالبية هذه الاعتداءات ارتكبها عسكريون وعناصر في الشرطة.

وقالت النقابة عبر موقع تويتر “من 31 مارس إلى 24 يونيو، تعرض 376 يعملون في الصحافة لاعتداءات في إطار 238 حالة تم توثيقها”.

كذلك، تحدثت النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة عن 33 “اعتقالا غير قانوني” لعاملين في وسائل الإعلام في فنزويلا التي تشهد موجة احتجاجات شعبية على مادورو بسبب أزمة اقتصادية خانقة.

وأسفرت هذه التظاهرات عن 75 قتيلا وأكثر من ألف جريح في 85 يوما، وفق حصيلة للنيابة.