توثيق 31 عقدًا نهائيًا لمنتفعي الإصلاح في 9 محافظات

الصاوي أحمدانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من توقيع وتوثيق 31 عقدًا نهائيًا جديدًا، لمنتفعي الإصلاح الزراعي والأملاك في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وتوثيقها بالشهر العقاري.وشملت العقود الموثقة منتفعين من محافظات: الجيزة، الأقصر، البحيرة، أسوان، ال

الصاوي أحمد

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من توقيع وتوثيق 31 عقدًا نهائيًا جديدًا، لمنتفعي الإصلاح الزراعي والأملاك في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وتوثيقها بالشهر العقاري.

وشملت العقود الموثقة منتفعين من محافظات: الجيزة، الأقصر، البحيرة، أسوان، الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، والغربية، بمساحة إجمالية بلغت 111 فدانًا، و22 قيراط، وسهمان، بإجمالي المباني 512 متر مربع.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في التيسير على المنتفعي، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، حفاظاً على مصالحهم والعمل على استقرار المزارعين والمنتفعين، بما سيكون له مردودًا إيجابيًا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بيع مساحة 7472 م2، لـ 14 واضع يد على أراضي الإصلاح الزراعي بالعجمي بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي مبلغ 12 مليون جنيه، حسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.