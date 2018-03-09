توثيق 28 عقدًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي في 10 محافظات

الصاوي أحمدانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من توثيق 28 عقد نهائي جديد، لصالح 28 منتفع في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم توثيق تلك العقود بالشهر العقاري.وقالت الوزارة في بيان لها، ان العقود التي تم توثيقها شملت منتفعين من محافظات: أسوان



الصاوي أحمد

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من توثيق 28 عقد نهائي جديد، لصالح 28 منتفع في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم توثيق تلك العقود بالشهر العقاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان العقود التي تم توثيقها شملت منتفعين من محافظات: أسوان، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الجيزة، الإسماعيلية، الأقصر، المنوفية، والبحيرة، حيث بلغت المساحة الاجمالية التي شملتها العقود حوالي 58 فدان، و 16 قيراط.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة في التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك حفاظاً على مصالحهم والعمل على استقرار المزارعين والمنتفعين، بما سيكون له مردود ايجابي من الناحيتين الإقتصادية والاجتماعية عليهم.