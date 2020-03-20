توت عنخ آمون يوجه رسالة طمأنة للعالم لمواجهة كورونا

قال عبر الاف السنين التى عاصرتها تعلمت ان الشمس تشرق دائما

بعثت وزارة السياحة والآثار، رسالة طمأنة أرسلها الفرعون الذهبي توت عنخ آمون للمصريين وشعوب العالم، لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الفرعون توت عنخ آمون: “عبر آلاف السنين التى عاصرتها تعلمت أن الشمس تشرق دائمًا بعد العاصفة ..أبق بالمنزل تبقى بأمان” .

وقضى فيروس كورونا الذي انطلق من الصين منذ بضعه أسابيع على حياة آلاف من البشر في العديد من دول العالم ولجأت الدول لوقف مجالاتها الجوية للحد من انتشاره .

وسجلت مصر حتى أمس الخميس 256 إصابة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات 7 حالات .

وتأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بتداعيات الفيروس وتقدر خسائر قطاع السياحة مليار دولار شهريا، بينما تكبدت مصر للطيران 2.2 مليار جنيه خسائر .

وعلقت مصر الدراسة في المدارس والجامعات 15 يومًا، وأصدرت الحكومة قرارًا بحظر عمل المحلات والكافيهات ليلا، وخفضت أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الفيروس، ورفعت وزارة التخطيط اعتمادات وزارة الصحة، وتدرس ضخ حزمة تحفيزية على غرار التى تم تقديمها في 2008/2009 بقيمة 30 مليار جنيه، وتعاقدت الفنادق وزارة السياحة مع شركات عالمية لتعقيم الفنادق .