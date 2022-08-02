«توتا فروتا» لآيتن عامر تحقق 6 ملايين مشاهدة على «تيك توك»

حققت أغنية توتا فروتا الجديدة للنجمة آيتن عامر نجاحا كبيرا عبر منصة تيك توك.

ووصل عدد مشاهدات الأغنية على تيك توك حتى الآن 6 ملايين مشاهدة، وهو رقم قياسي لم يتحقق في أي أغنية منذ فترة طويلة.

وحرصت آيتن عامر على الاحتفال بطريقتها الخاصة بهذا النجاح عبر حسابها الرسمي انستجرام، فنشرت فيديوهات مجمعة للجمهور يغنون أغنيتها توتا فروتا عبر تيك توك.

وقررت آيتن عامر طرح أغنية جديدة للجمهور كل فترة، والتعاون فيها مع فريق عمل مميز مثل آخر أغنياتها التي قدمتها خطافة الرجالة.