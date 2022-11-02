«توتال كير الإماراتية» تستهدف 350 مليون جنيه مبيعات من بطاقتها الصحية خلال 6 أشهر

تستهدف شركة توتال كير الإماراتية لخدمات الرعاية الصحية وبطاقات الولاء تحقيق مبيعات بقيمة 350 مليون جنيه، عن طريق تسويق مليون بطاقة صحية لها خلال أول 6 أشهر من عملها بالسوق المصرية.

قال رمضان عبد الغفار، الرئيس التنفيذى للشركة بمصر، إن «توتال كير» بدأت عملها رسميًا فى مصر، وتعتزم التوسع فى 3 دول عربية أخرى هى السودان والأردن والبحرين، منوهًا بأن سعر البطاقة الصحية التى ستطرحها للعملاء محليًا يصل إلى 350 جنيهًا.

وأوضح «عبد الغفار» لـ«المال» أن البطاقة الصحية التى تقدمها الشركة تعمل على تغطية الخدمات الطبية التى لا تشملها منظومة التأمين، وتتيح خصومات تتراوح نسبتها من 30 إلى %80 على عمليات التجميل والتقويم وزراعة الأسنان والشعر وغيرها.

ولفت إلى أن الشركة وقعت شراكات مع مستشفيات السعودى الألمانى والحياة التخصصى ودار الفؤاد، إلى جانب معامل المختبر، ومركز الحياة لجراحة العيون والليزك.

فى سياق متصل، كشف «عبد الغفار» عن توقيع «توتال كير» اتفاق رعاية مع جمعية ساعد الإماراتية للحد من حوادث الطرق لتسويق 1000 بطاقة لها، ويصل سعر البطاقة الواحدة ألف درهم، إضافة إلى شراكاتها مع مراكز صحية إماراتية، منها «NMC» والمستشفى الإماراتى الأوروبي، و«ثومبى» بعجمان . يذكر أن «توتال كير» تأسست عام 2020، ويصل حجم استثماراتها فى أبوظبى إلى 500 مليون درهم، وتقدم نوعين من البطاقات للعملاء؛ صحية وترفيهية، تحت اسم بطاقة السعادة، وتتيح لحامليها خصومات على زيارة الأماكن السياحية والمراكز التجارية.