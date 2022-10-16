«توتال كير» الإماراتية تستثمر 250 مليون جنيه فى بطاقات الولاء بمصر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة توتال كير «Total Care» الإماراتية لخدمات بطاقات الولاء تخطط لإطلاق عملياتها رسميا فى السوق المصرية مطلع نوفمبر المقبل باستثمارات تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن «توتال كير» متواجدة حاليا فى 4 أسواق بالشرق الأوسط هى السعودية والإمارات وقطر والأردن ويصل حجم استثماراتها فى أبوظبى إلى 500 مليون درهم، موضحة أن الشركة تعتزم إطلاق حملة تسويقية فى مصر عبر منصات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المرئى نهاية أكتوبر الجارى.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن «توتال كير» تتخذ من الإمارات مقرا رئيسيا لها ، كما تستحوذ أيضا على قاعدة عملاء كبيرة فى السوق السعودية، وتعمل مع جهات حكومية وخاصة بالدولتين من بينهم وزارة السعادة الإماراتية ومجلس الشيوخ فى أبوظبى ، وجمعية «ساعى» السعودية التى توفر خدمات قانونية للأرامل والمطلقات وأسر السجناء.

وتابعت: «تقدم «توتال كير» كذلك بطاقات للمستخدمين تحت اسم «بطاقة السعادة» تشمل خصومات على زيارة الأماكن السياحية والترفيهية والمراكز التجارية، و«توتال كير» الصحية التى تغطى جميع الخدمات الطبية، بخصومات تصل إلى 60 و%50 على الترتيب».

يذكر أن السوق المحلية تضم شركة أخرى تعمل فى برامج الولاء للمستهلكين وهى «دى سكويرز» والتى تتعاون مع عدد من العلامات التجارية مثل «بيبسى» و«فودافون» و«فيزا» و«ماستر كارد» كما تمتلك عملاء فى مصر والسعودية والإمارات والكويت ورومانيا.