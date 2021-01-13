بورصة وشركات

«توتال ستورز» للبيع بالتجزئة : وقعنا اتفاقاً مع بنك مصر للبيع بالتقسيط

لأصحاب المعاشات وموظفى القطاع العام
منى عبدالباري 7:38 ص, الأربعاء, 13 يناير 21 7:38 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

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أبرمت شركة توتال ستورز للبيع بالتجزئة اتفاقا مع بنك مصر، للبيع بالتقسيط لأصحاب المعاشات، وموظفى القطاع العام، لمدة تصل إلى 8 سنوات، وسط التركيز على عملية التوسع الجغرافى مستهدفة الوصول إلى 15 فرعا بنهاية العام الحالى، وتطوير البنية التكنولوجية لتعزيز عمليات البيع اون لاين فى ظل ظروف فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصطفى عبدالقادر، مدير الفروع فى “توتال ستورز” لـ “المال” أن الشركة قامت بتوقيع اتفاق مع بنك مصر، للبيع بالتقسيط من معارض الشركة، وذلك لموظفى القطاع العام، وأصحاب المعاشات، لمدة 96 شهراً، وفقا لفائدة منخفضة يحددها البنك.

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وأضاف عبدالقادر، يأتى ذلك فيما تنفذ الشركة خطة للتوسع الجغرافي  تستهدف من خلالها الوصول بعدد فروعها إلى 15 فرعا، حتى نهاية 2021.

وأشار إلى أن توتال ستورز تستهدف التوسع جغرافيا فى المناطق الجديدة التى لم تنتشر فيها متاجر التجزئة بعد، كمدينة العبور، والشروق، وبدر، والتجمع الأول، والثالث، والخامس،  وأكتوبر، وذلك فى ظل تركز فروع الشركات التى تعمل فى هذا المجال داخل مناطق القاهرة، والجيزة.

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وأوضح عبدالقادر، أن الشركة لديها حاليا فرعين عاملين فى شبرا الخيمة، ومنطقة ألف مسكن، ومن المستهدف إضافة 3 أفرع جديدة خلال الربع الأول من 2021، فى مناطق حدائق القبة، والمطرية، ومساكن شيراتون.

ولفت إلى أن شركته تقوم حاليا بتطوير الموقع الإليكترونى الخاص بها، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف التوسع فى البيع أونلاين فى ظل ما تطلبه الظروف الراهنة.

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وأضاف عبدالقادر أن توتال ستورز لخدمات البيع بالتجزئة تستهدف فئة محدودى الدخل، ولديها تعاقدات مع عدد العلامات التجارية بالأجهزة الكهربائية منها فريش، وكريازى، ومولينكس، ويونيون إير، وال جى، وسامسونج، وشارب.

وبدأت توتال ستورز العمل بالسوق المصرية منذ نحو 3 أعوام، وهى شركة مساهمة بين 4 شركاء، جميعهم من المستثمرين المحليين.

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بقلم منى عبدالباري

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