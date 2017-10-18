توتال تحذر شركات النفط من سيطرة وشيكة للطاقة المتجددة

إعداد– عبدالغفور أحمد حذر باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للنفط، الشركات العاملة في القطاع، من أن الاستمرار في سياسات الخفض العنيفة لاستثماراتها في استكشاف حقول البترول والغاز حول العالم ستؤدي إلى وصول سعر البرميل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يعني تسريع عملية التحول

إعداد– عبدالغفور أحمد



حذر باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للنفط، الشركات العاملة في القطاع، من أن الاستمرار في سياسات الخفض العنيفة لاستثماراتها في استكشاف حقول البترول والغاز حول العالم ستؤدي إلى وصول سعر البرميل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يعني تسريع عملية التحول العالمي إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وأوضح بوياني: “الخفض الكبير للإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط منذ انهيار الأسعار في 2014 سيقود إلى تقليص المعروض عالميا”.

واستشهد رئيس توتال ببيانات تشير إلى أن عدد حقول الغاز والنفط الجديدة انخفضت إلى 12 حقلا فقط سنويا منذ عام 2015، مقارنة بـ 35 حقلا في الفترة من 2010 إلى 2014، وهو ما يعني أن طاقات الإنتاج الجديدة تقلصت إلى مليون برميل فقط يوميا مقارنة بـ 2.5 مليون برميل.

ويرى بوياني أن السوق ستواجه أزمة نابعة عن قلة الإنتاج الجديد عام 2020، مشددا على أن حقول النفط الصخري الأمريكية لن تكون قادرة على مواكبة الطلب على المدى الطويل.