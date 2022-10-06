«توتال» تبدى رغبة التوسع فى استثماراتها فى مصر

استقبل طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جان فيليب توريس النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة افريقيا والذي تولي مهام منصبه حديثا، حيث تم خلال اللقاء استعراض توجه الشركة العالمية للتوسع في مصر بمجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود .

ووفق بيان وزارة البترول اليوم ، أكد الملا خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع شركة توتال العالمية للطاقة في السوق المصري باعتبارها شركة رائدة في مجالات عملها وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تمثل إضافة لمنظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بالاستثمارات العالمية الجديدة في هذه الأنشطة، خاصة وأن مصر سوقا كبيرا ومتنام ويتمتع بفرص استثمارية متميزة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.

وأشاد بالمحطة الجديدة التي تم افتتاحها للشركة منذ أيام في منطقة حيوية بالقرب من المتحف المصري الكبير لتمثل نموذجا لتطوير الخدمات المقدمة لمستهلكي الوقود.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس توتال العالمية للطاقة، عن تقديره للشراكة الحالية مع مصر وأنها حريصة على تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات توزيع الوقود والزيوت عالية الجودة خاصة وأن هناك إمكانيات ومقومات في مصر تسمح بتطوير التعاون بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن مصر مركز مهم لاستثمارات الشركة في القارة الإفريقية في مجال الزيوت عالية الجودة وبوابة للوصول لكل الأسواق الإفريقية.