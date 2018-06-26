توتال: الطلب على الغاز سينمو بوتيرة أسرع من النفط

رويترزقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال للنفط والغاز إن الشركة الفرنسية تتوقع أن تنمو السوق العالمية للغاز الطبيعي بوتيرة أسرع كثيرا بالمقارنة مع النفط الخام على مدار العقدين القادمين بفضل طفرة في الطلب على الوقود الأقل تلويثا للبيئة في آسيا، وهو استشراف يدعم استثمارات كبيرة قامت بها توتال ف

رويترز

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال للنفط والغاز إن الشركة الفرنسية تتوقع أن تنمو السوق العالمية للغاز الطبيعي بوتيرة أسرع كثيرا بالمقارنة مع النفط الخام على مدار العقدين القادمين بفضل طفرة في الطلب على الوقود الأقل تلويثا للبيئة في آسيا، وهو استشراف يدعم استثمارات كبيرة قامت بها توتال في الآونة الأخيرة في هذا المجال.

وتتوقع توتال إتمام استحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار على أصول الغاز الطبيعي المسال لإنجي في يوليو ، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد رويال داتش شل.

وقال بويان في مؤتمر في واشنطن ”على مدار العشرين عاما القادمة… نتوقع الكثير من السيناريوهات التي سينمو فيها استهلاك الغاز الطبيعي المسال بوتيرة تقترب من 2% سنويا مقابل 1% أو 1.5% للنفط”.

وتختلف أرقام توتال عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي تتوقع أن ينمو الغاز الطبيعي المسال عالميا 1.5 % سنويا في المتوسط حتى عام 2050 مقابل 0.7 % للنفط الخام.

وحين تنتهي توتال من الاستحواذ على أنشطة إنجي للغاز الطبيعي المسال فإنها ستملك 10% من السوق العالمية للغاز المسال من 6 % في الوقت الحالي. وتدير توتال 40 مليون طن سنويا من كميات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا من 15.6 مليون طن سنويا حاليا، وستزيد عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تشغلها إلى 13 من ثلاث ناقلات.

وقال بويان إن توتال تستثمر في سلسلة الغاز الطبيعي بكاملها من الإنتاج إلى التسييل للشحن عبر البحار، وإلى البيع كوقود لتوليد الكهرباء، وفي البتروكيماويات والنقل.

وأضاف أن من المتوقع أن يقود الإنتاج المنخفض التكلفة من الحقول الصخرية الأمريكية إلى جانب طلب قوي في آسيا، وخصوصا في الصين. النمو العالمي للشركة.