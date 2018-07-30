توتال إيجيبت تطلق زيت المحركات TOTAL QUARTZ 7000 لأول مرة في مصر

المال - خاص:أعلنت "توتال إيجيبت" عن إطلاق "TOTAL QUARTZ 7000" لأول مرة في السوق المصري، لمنح عملائها بديلاً متطورًا لزيوت المحركات التقليدية. يتميز TOTAL QUARTZ 7000 بأعلى مواصفات الزيوت التخليقية، حيث يناسب كافة السيارات الحديثة التي تعمل محركاتها بالبنزين، كما يناسب السيارات ذات المحركات



المال – خاص:



أعلنت “توتال إيجيبت” عن إطلاق “TOTAL QUARTZ 7000” لأول مرة في السوق المصري، لمنح عملائها بديلاً متطورًا لزيوت المحركات التقليدية.

يتميز TOTAL QUARTZ 7000 بأعلى مواصفات الزيوت التخليقية، حيث يناسب كافة السيارات الحديثة التي تعمل محركاتها بالبنزين، كما يناسب السيارات ذات المحركات الحديثة والكيلومترات العالية.

وحيث أن زيت “TOTAL QUARTZ 7000” تم تصنيعه من أجود زيوت الأساس العالمية والإضافات المتطورة؛ما يجعله يوفر أقصى حماية للمحرك في ظروف القيادة العادية، وذلك عن طريق مقاومته القوية للأكسدة ومنعه لتراكم الرواسب الناتجة من عملية احتراق الوقود داخل المحرك، مما يضمن نظافة المحرك طوال الوقت من خلال الحد من تراكم الجسيمات الدقيقة في المحرك، مما يعنى حماية قوية ومستمرة لجميع أجزاء المحرك وبالتالي إطالة عمره والحفاظ على أدائه المتميز.

وبحسب الشركة؛ تم تطوير “TOTAL QUARTZ 7000″ في معامل الشركة العالمية و بالتعاون مع مُصّنعي السيارات في العالم ليلبى جميع اشتراطاتهم ويضمن جودة أداء المحركات المتطورة الخاصة بهم، حيث حاز ” TOTAL QUARTZ 7000″ على موافقات مُصّنعي المحركات في العالم OEM، وPSA Citroen B71 2300, MB و229.1, VW 501.01/505.0، كما استوفى متطلبات وشروط FIAT 9.55535-G2، فضلاً عن توافقه مع كافة أجهزة التحكم في الانبعاثات والعوادم، مما يضمن أفضل قدرة وأداء حتى في أصعب ظروف القيادة.

وقال ايان لوبيتي العضو المنتدب لشركة توتال: “تلتزم توتال بالسعي لإتاحة تجربة قيادة رائعة وتوفير العناية الأفضل لسيارات العملاء، عن طريق توفير جميع منتجات توتال من خلال شبكة محطات الخدمة و الموزعين في كافة أنحاء الجمهورية لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء الكرام من خدمات ومنتجات ضرورية لهم ولسياراتهم. ويعد “TOTAL QUARTZ 7000” أحدث إضافة لعائلة منتجات توتال المتنامية في السوق المصري، حيث أن شركة توتال تسعى دائما منذ تواجدها في السوق المصري أن توفر لعملائها خيارات متنوعة بجودة فائقة تتيح لهم فرصة الحفاظ على محركات سياراتهم وذلك بناءً على احتياجاتهم الخاصة.

وتوتال إيجيبت هي إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية “توتال إس إيه” التي تأسست عام 1998. وتتمثل مهمتها في تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة لعملائها، والشركة مختصة في توزيع جميع المنتجات البترولية، كما تشمل أنشطتها: المبيعات العامة، والزيوت، والأنشطة البحرية والجوية، بالإضافة إلى امتلاكها واحدة من أكبر شبكات التجزئة. ويعمل بالشركة حاليًا 1500 موظف وتبذل جهودًا كبيرة في أنشطة التوظيف والتدريب والتطوير المهني للعاملين.

وتدير الشركة شبكة تجزئة تضم 237 محطة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث توفر وقودًا وزيوتًا عالية الجودة بالإضافة إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات في محلات “بونجور” التابعة لها، وافتتحت مصنعًا للزيوت على أحدث مستوى في برج العرب.

وتتمثل أهم أولويات الشركة في سلامة العاملين بالشركة وعملياتها وحماية البيئة وإرضاء العملاء والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. كما تضم قائمة أولوياتنا الصحة الصناعية، وصحة العاملين، وجودة المنتجات.

وتعد توتال لزيوت التشحيم شركة عالمية رائدة في مجال زيوت المحركات وزيوت التشحيم. وتمتلك ٤١ مصنع إنتاج على مستوى العالم، يعمل بها أكثر من ٥,٨٠٠ موظف في ١٥٠ دولة. وتقدم توتال لزيوت التشحيم منتجات وخدمات مبتكرة فعالة صد يقة للبيئة، يطورها أكثر من ١٣٠ باحث في مركز الأبحاث والتطوير الخاص بالشركة. وتعد توتال لزيوت التشحيم الشريك الأفضل لأسواق السيارات والصناعة والقطاع البحري أيضًا.

ويعمل قطاع خدمات التسويق بشركة توتال على تطوير وتسويق منتجات يتم تصنيعها بشكل أساسي من البترول الخام، بجانب كافة الخدمات ذات الصلة. يتواجد فريق القطاع الذي يضم 31 ألف موظف في 110 دولة ويتم بيع عروض منتجاته وخدماته في 150 دولة. وفي كل يوم، يقوم قطاع خدمات التسويق بخدمة أكثر من 8 مليون عميل في اكثر من 16 ألف محطة خدمة في 65 دولة. وباعتبارنا رابع أكبر موزع زيوت على مستوى العالم، ورائد توزيع منتجات البترول في أفريقيا، يعمل قطاع خدمات التسويق في 50 موقع إنتاج على مستوى العالم حيث يقوم بتصنيع الزيوت و البيتومين والمواد الإضافية وأنواع الوقود والسوائل الخاصة التي تدعم النمو المستدام للقطاع.

وتعد توتال شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال إنتاج وتوريد الطاقة، كما تعد شركة دولية رائدة في صناعة البترول والغاز، وأحد الكيانات الرئيسية في وسائل الطاقة منخفضة الكربون. يعمل بالشركة ٩٨,٠٠٠ موظف يلتزمون جميعًا بتوفير طاقة أفضل تتميز بكونها أكثر أمانًا ونظافةً وفاعليةً وابتكارًا، كما يسهل الوصول إليها لأكبر عدد من الناس. وباعتبارنا شركة مواطنة مسئولة، نركز على التأكد من أن عملياتنا في أكثر من ١٣٠ دولة على مستوى العالم تقدم العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

