«توتال إنيرجيز» الفرنسية تجري محادثات بغرض استيراد الديزل من الإمارات

تجري “توتال إنيرجيز” الفرنسية محادثات بغرض استيراد الديزل من الإمارات تلبية لدعوة من الحكومة الفرنسية للحصول على بدائل للإمدادات الروسية قبل الشتاء.

استيراد الديزل من الإمارات

وتواصلت الدول الأوروبية مع منتجي النفط بالخليج العربي في الأشهر الماضية، في إطار سعيهم لاستبدال الشحنات الروسية، أكبر مُصدّر طاقة للقارة.

وتعمل “توتال” بالفعل على زيادة واردات النفط والغاز من السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى مع انسحابها من موسكو.

قال الرئيس التنفيذي باتريك بويان، يوم الأربعاء، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في باريس: “بمبادرة من الحكومة الفرنسية، نناقش اتفاقية الحصول على الديزل والوقود من الإمارات هذا الشتاء، في حال احتجنا إليها… لن تكون هناك مشاكل” فيما يتعلق بإمدادات الديزل ووقود التدفئة في الأشهر المقبلة.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر، هذا الأسبوع، أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، في باريس يوم 18 يوليو. وأكد بويان الزيارة.

وأوضح بويان أنَّ روسيا استحوذت على حوالي 12% من واردات “توتال” من الديزل وأنواع الوقود الأخرى الموجهة إلى أوروبا، وإن كانت ستنخفض إلى الصفر بحلول فبراير المقبل على أبعد تقدير بسبب العقوبات.