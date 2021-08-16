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توالي ارتداد سعر الدولار من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الين

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15%
محمد عبد السند 10:02 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 10:02 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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تذبذب سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ السابع من يوليو الماضي، ليعكس الأدنى له منذ الرابع من أغسطس، حينما اختبر الأدنى له منذ 25 من مايو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي أفرج عنها الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي، حسبما ذكر موقع “إف إكس نيوز توداي”.

وفي تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 109.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.60، بعد أن بلغ سعر الدولار مقابل الين أدنى مستوى له في أسبوعين عند 109.33، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.75.

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وأظهرت القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الياباني نمو بنسبة 0.3% مقابل انكماش 1.0% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.1%، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.9%.

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وجاء ذلك قبل أن يكشف الاقتصاد الياباني- ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً- عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 6.5% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر يونيو والتوقعات بارتفاع 6.2% ومقابل تراجع 6.5% في مايو الماضي.

على صعيد آخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.9 مقابل 43.0 في يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن تكشف وزارة الخزانة عن صافي مبيعات سندات الخزانة طويلة الآجل لشهر يونيو.

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بقلم محمد عبد السند

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