توالي ارتداد سعر الدولار أمام الين من أعلى جلسة له قبل 5 أسابيع

تذبذب سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية اليوم الخميس لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ السابع من يوليو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما نشره موقع “إف إكس نيوز توداي”.

وفي تمام الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 110.39 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.43، بعد أن حقق سعر الدولار مقابل الين أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.32، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 110.45.

وكشف الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.6% في يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 5.6% مقابل 5.0%، متفوقة على التوقعات عند 5.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0% في يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.0%، بينما قد تعكس القراءة السنوية استقرار النمو عند 7.3% خلال يوليو، وتظهر القراءة السنوية الجوهرية أيضا استقرار النمو عند 5.6%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 375 ألف طلب مقابل 385 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع نهاية يوليو تراجعاً بواقع 40 ألف طلب إلى 2.88 مليون طلب مقابل 3.93 مليون طلب.