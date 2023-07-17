توالي إفراجات الأعلاف يدفع الأسعار للتراجع والطن يفقد 600 جنيه

انخفضت أسعار الأعلاف الداجنة بواقع 600 جنيه في الأسواق للطن الواحد حيث تسجل متوسطات الأسعار 21 ألف جنيه مقابل 21600 جنيه للطن.

وأكد عدد من التجار أن سعر الجلوتوفيد انخفض بقيمة 900 جنيه للطن ليسجل 9850 جنيها للطن في الأسواق اليوم بدلا من 10750 جنيها للطن.

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28.5 ألف للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 29.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان له اليوم، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى.

وأضاف أنه خلال الفترة من 7/6/2023 إلي 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة 37 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023 حيث 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.