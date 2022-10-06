توافق وزير الصحة ونظيرته على تبادل الخبرات في الرقمنة ومواجهة فيروس سي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيرته القطرية الدكتورة حنان الكواري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بتهنئة وزيرة الصحة القطرية على نجاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، والذي يعقد كل عامين، وعلى حسن اختيار الموضوعات، والمحاور، والمناقشات الثرية.

وشدد وزير الصحة على أن الدولة المصرية بدأت أثناء الجائحة، في تبني سياسات صحية تختلف عما سبقها من سنوات، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية داخل مصر والعمل على استبقائهم داخل منظومة القطاع الصحي الحكومي، من خلال حزم تحفيزية متكاملة تشمل تحسين الوضع المادي والتدريبي، وبيئة العمل مع توفير الحماية الكاملة لهم أثناء تأدية عملهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجانبين توافقا عل تبادل الخبرات في المجال الصحي، بحيث تستعين دولة قطر بالخبرة المصرية من مختلف المبادرات الصحية، لعمل دراسات ومسوح لعدد من الأمراض مثل فيروس سي، وسرطان الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة القطرية في مجال تطبيق التأمين الصحي الشامل والرقمنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل في عدد من القطاعات المعنية بالمجال الصحي، والبدء في عقد اجتماعات عبر تقنية ال«فيديو كونفرانس» يليها يتم تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات المتاحة لدى الجانبيين وتحديد مجالات التعاون، مضيفا أنه تم الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية على إعداد ورقة تتضمن مقترحات ومجالات التعاون بين الجانبين.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة القطرية بالمبادرات الرئاسية في تحسين الصحة العامة، وحرص دولة قطر على الاستفادة من الخبرة المصرية في تنفيذ هذه المبادرات.