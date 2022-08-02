توافر المعروض يرفع حصة «الصينية» إلى %25

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن زيادة حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %25 لتصل إلى 23.2 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها %22 بإجمالى بيع 22.2 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

أرجع أحد موزعي السيارات، نمو مبيعات السيارات الصينية إلى زيادة أعداد الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية التى أعطتها ميزة تنافسية على بعض الماركات الأخرى، ومنها “الأوروبية، والكورية” التى تشهد نقصًا كبيرًا بسبب عدم تمكن وكلائها المحليين على جلب أى شحنات جديدة من الخارج.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العديد من التغيرات فى خريطة مبيعات سوق السيارات كرد فعل عن الأزمات التى تواجه صناعة السيارات عالميًا من تباطؤ سلاسل الامتدادات من مكونات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع، الأمر الذى انعكس سلبًا على خطط الشركات الأم فى عمليات التصنيع، وتراجع أعداد الكميات المنتجة والمصدرة لمختلف الأسواق الخارجية، ومنها مصر، مضيفًا أن القيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد أثرت على حجم أعمال الشركات المحلية، من خلال عدم تمكنها من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية.

وتابع: أن السيارات المنتجة محليًا لديها فرصة كبيرة لزيادة حصتها السوقية من مبيعات سيارات الركوب، خاصة مع لقلة المعروضة من الطرازات المستوردة.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت العلامة التجارية «شيري» مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 10 آلاف و829 مركبات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة نحو 7 آلاف و716 مركبة، تبعتها «BYD» فى المركز الثالث بنحو 2250 مركبة.

وجاءت «شانجان» فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 874 وحدة، أعقبتها «هافال» خامسًا بواقع 818 سيارة.

وتمركزت «جيلي» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، بإجمالى 697 مركبة، تلتها «بريليانس» سابعًا، مسجلة بيع 100 سيارة خلال تلك الفترة.

فى سياق آخر، رصدت “المال” ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالى؛ إذ اعتلت «شيرى أريزو 5» صدارة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الصيني، بعدما تمكنت من بيع 3376 مركبة، تلتها «تيجو 3» ثانيًا بإجمالى 3193 سيارة.

وحصدت «شيرى تيجو 7» المرتبة الثالثة، مسجلة نحو 2817 سيارة، أعقبتها «إم جى 5» رابعًا بإجمالى بيع 2651 مركبة.

وظهرت «بى واى دى F3» فى المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما حققت بيع 2250 مركبة خلال تلك الفترة.

واقتنصت «إم جى ZS» المرتبة السادسة بإجمالى بيع 2090 مركبة، تلتها «MG HS» فى سابعًا بنحو 1407 سيارات.

واحتلت «إم جى 6» المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 1336 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

فيما حافظت «شيرى تيجو 7 برو» على تمركزها فى المرتبة التاسعة، بعدما تمكنت من تسجيل بيع 1043 سيارة، أعقبتها «هافال H6» عاشرًا بنحو 450 سيارة.