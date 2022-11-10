«توافر المعروض» و«العامل السعري» يدفعان «نيسان صني» لصدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا (جراف)

تصدرت «نيسان صني» مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 12 ألفًا و968 مركبة؛وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأرجع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أسباب تفوق «نيسان صني» في فئة مبيعات الطرازات المجمعة محليًا، إلى توافرها بكميات كبيرة داخل السوق، إضافة إلى العامل السعرى التنافسى للفئات المطروحة منها مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات الأخرى خاصة “المستوردة” التى تشهد نقصًا كبيرًا وارتفاع في أسعارها خاصة بعد زيادة التكلفة الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف، علاوة على استمرار القيود المفروضة على العمليات الاستيرادية تحديدًا للمركبات الكاملة.

وأكد “حماد” أن التيسيرات التى أعلن عنها البنك المركزي نهاية الشهر الماضى جاءت في صالح الصناعة المحلية، من خلال إعادة تدبير العملات الأجنبية للشركات والمنتجين المحليين بغرض استيراد مكونات الإنتاج واستمرارية عمليات التصنيع وتجنب تعطل المصانع وهو ما سيسهم في زيادة الكميات المنتجة والموردة داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن البنك المركزى أعلن عن إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا، على أن يتم الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل.

كما قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف.

ترتيب السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا خلال 9 أشهر

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بإجمالي بيع 5284 وحدة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بنحو 4777 سيارة.

وجاءت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 4007 سيارة، تبعتها «بي واي دي F3» فى المركز الخامس بواقع 3945 مركبة.

في حين صعدت «شيفروليه أوبترا» للمرتبة السادسة بإجمالى 2611 مركبة، وتلتها «لادا جرانتا» فى المركز السابع بإجمالي نحو 2392 وحدة.

وحصدت «نيسان سنترا» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 1945 سيارة، تلتها «هيونداي إلنترا HD» فى المركز التاسع بواقع 1708 مركبة.

وتمركزت «هيونداي أكسنت RB» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا مسجلة نحو 917 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلى؛ ترتيب السيارات «المجمعة محليًا» الأكثر مبيعًا خلال 9 أشهر: