توافد ملحوظ من الشركات للتسجيل في عمومية انتخابات اتحاد الأوراق المالية

بدأ توافد ملحوظ من الشركات العاملة بمختلف فئاتها للتسجيل في عمومية الاتحاد المصري للأوراق المالية تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارته حال اكتمال النصاب القانوني.

وكان غالبية الشركات المتوافدة من فئة الكيانات العاملة في مجال وساطة الأوراق المالية .

وكانت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، أعلنت مؤخرًا على القوائم المبدئية للمرشحين على الفئات المختفلة تمهيدًا لخوض السباق الانتخابي .

وأوضحت أن فئة السمسرة تضمنت كلا من جيهان يعقوب العضو المنتدب بشركة “ايجي تريند لتداول الأوراق المالية”، و أحمد سيد العضو المنتدب بشركة “فيصل لتداول الأوراق المالية”، و أسامة جمال العضو المنتدب بشركة “نعيم للوساطة”، و رانية محمود العضو المنتدب بشركة “أكيومن”.

وأيضًا ضمن فئة مرشحي شركات السمسرة عوني عبد العزيز رئيس شركة “وديان للسمسرة”، و معتز عشماوي العضو المنتدب بشركة “عربية أون لاين للوساطة”.

فيما يتنافس 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و أحمد مروان رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، و أيمن الصاوي الرئيس التنفيذي بشركة “ثروة” .

ويتنافس كل من أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي و ياسر حسين زعزع عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عل فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ .

وعلى صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحفاظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة، يتنافس كلاً راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، و عمرو أبو العنين عن سي أي استس مانجمنت، وياسر ياسر عمارة عن ايجل للاستشارات المالية.

وعلى فئة المستقل من ذوي الخبرة يتنافس كل من أشرف سالمان ممثلا عن أوراسكوم القابضة للاستثمارات، ومحمد جاب الله عن رؤية أون لاين للسمسرة، و محمد يونس عن شركة صندوق استثمار مصر المستقبل.