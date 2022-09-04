توافد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على مقر التقديم بمبنى كلية صيدلة القناة

توافد عدد من الطلاب اليوم علي مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعاد الدراسي 2022/2023 بمبنى كلية الصيدلة اليوم الأحد.

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تستهدف تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، وتقديم منتج تعليمي متميز يتناسب مع المتطلبات المستحدثة في سوق العمل.

وأضاف “مندور” أن تلك الجامعات تقدم تعليما غير هادف للربح، وأن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات بها مما يعني أن القيادة المصرية مهتمة بإتاحة فرص تعليمية متميزة.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور اليوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر لمقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبنى كلية الصيدلة الجديد يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة و الدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أمناء الجامعة المساعدين المهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد والمحاسب شريف فاروق والدكتور سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية .

واستمع رئيس الجامعة للطلاب وأولياء أمورهم حول الاستفسارات والمعوقات التى تواجههم، مشيرا إلى توافر إداريين مختصين لتوجيه الطلاب لأماكن عمل الإجراءات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن العمل يبدأ داخل المقر من الثامنة والنصف إلى الثانية والنصف مع وجود ماكينات للدفع الإلكتروني مشيراً إلى أن إجراءات الكشف الطبي تتم من الصباح الباكر لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مع توفير كافة التسهيلات للطلاب وذويهم.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المقر إلى وحدات لكل كلية وحدة خاصة بها لاستلام الأوراق مع توفير أماكن لانتظار أولياء الأمور والطلاب كما يتم الدفع إلكترونياً حتى الثانية والنصف مع إمكانية الدفع عبر فرع البنك الأهلي بالجامعة على حساب جامعة قناة السويس.