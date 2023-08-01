توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة الموسيقيين

بدأ منذ ساعات قليلة توافد كثير من الناخبين بمقر نقابة المهن الموسيقية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين القادم، بحضور نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

كان أول الحاضرين من المرشحين لـانتخابات نقابة المهن الموسيقية، الفنان أحمد العسيوي، ودكتور عاطف إمام، وحسام عزت، ويتنافس على 12 مقعدا في عضوية مجلس الموسيقيين، 31 مرشحا، وهم الفنان حلمي عبدالباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، علي الشريعي، منصور هندي، الدكتور محمد عبدالله، عادل شمس، خالد بيومي، دكتور علاء سلامة، الدكتور شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي.

ومن ضمن المتنافسين أيضا كل من، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، الدكتور عادل مصطفى، الدكتور عاطف إمام، عامر العجيني، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب ، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بأكثر من محافظة مصرية.

واستقبلت الفنانة نادية مصطفى، أحد الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذي جاء خصيصًا للمُشاركة في عملية التصويت بالانتخابات.