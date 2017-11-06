توافد الشخصيات العامة لحضور مؤتمر ترشح خالد على للرئاسة

إيمان عوف توافد العشرات من الشخصيات العامة وشباب الثورة على حزب الدستور لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان خالد على عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن ضمن الحضور أحمد حرارة، وإسراء عبد الفتاح ، هدى كامل ، وعدد من قيادات حزب الدستور. وصرح منظمو المؤتمر أن تأخر المؤتمر بسب

إيمان عوف

توافد العشرات من الشخصيات العامة وشباب الثورة على حزب الدستور لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان خالد على عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ومن ضمن الحضور أحمد حرارة، وإسراء عبد الفتاح ، هدى كامل ، وعدد من قيادات حزب الدستور.

وصرح منظمو المؤتمر أن تأخر المؤتمر بسبب مداهمة الأمن للمطبعة التى كانت تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي ، وقامت بالاستيلاء ومصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي.

وأحضر أعضاء الحملة مجموعة من النسخ المطبوعة لملامح البرنامج الانتخابي رغم اقتحام الأمن للمطبعة التى كانت تطبع جميع النسخ