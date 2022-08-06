توافد آلاف المواطنين في بنغلاديش إلى محطات الوقود قبل رفع أسعار البنزين

توافد آلاف المواطنين في بنغلاديش، اليوم السبت، إلى محطات الوقود قبل ساعات من دخول قرار رفع أسعار المحروقات حيز التنفيذ.

وأعلنت حكومة بنغلاديش، أمس الجمعة، عن رفع سعر البنزين بنسبة 51.7 بالمئة، وكذلك الديزل بنسبة 42.5 بالمئة، مشيرة إلى بدء تطبيق القرار الأحد عند منتصف الليل.

التوافد الكبير للمواطنين

وأغلقت العديد من المحطات أبوابها لمواجهة التوافد الكبير للمواطنين، واندلعت احتجاجات واسعة في البلاد.

ولجأ بعض الموزعين في “سلهيت” في شمال شرق البلاد إلى رفع الأسعار فورًا بعد إعلان قرار الحكومة؛ على ما أفاد قائد الشرطة مد. نيشارول عارف لوكالة “فرانس برس”.

وقال: “هناك أشخاص تجمعوا وتظاهروا أمام كل محطات بيع الوقود في المدينة”.ونُظمت تظاهرات في مدن عديدة في بنغلاديش.

وأكد وزير الطاقة نصر حميد أن قرار رفع الأسعار جاء إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف “حميد”: “تقرر رفع الأسعار بناء على الوضع الدولي، سيعاد النظر في القرار حال عودة الوضع “دوليًّا” إلى طبيعته”.