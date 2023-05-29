تواصُل القتال في الخرطوم قبيل انتهاء أسبوع الهدنة

تواصلت أعمال القتال اليوم الإثنين في مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ 6 أسابيع لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستمرت الاشتباكات من يوم الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم. كما قال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والذي ينتهي في الساعة 0945 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وقالت المملكة والولايات المتحدة يوم الأحد إن كلا من الجيش وقوات الدعم السريع انتهك الهدنة مرارا وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.