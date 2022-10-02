«تواصل هولدنجز» ترفع حصتها في «الإسكندرية للخدمات الطبية» بعد الاستحواذ إلى 34.7%

أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، ارتفاع حصة شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية بعد صفقة الاستحواذ الأخيرة من 25.9% إلى 34.7% من إجمالي الأسهم.

وأظهر إفصاح مرسل من تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية إلى البورصة المصرية الأحد، استحوذها على 1.3 مليون سهم ضمن عرض الشراء الأخير بقيمة 67.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 49 جنيه ،وجرى تنفيذها عبر شركة برايم لتداول الأوراق المالية ،ولم يظهر الإفصاح ارتباط تواصل هولدنجز بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

ونفذ تحالف يضم تواصل هولدنج-لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية عرض استحواذ على غالبية أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية بتاريخ 29 سبتمبر الماضى مقابل 535.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهرت إفصاح التنفيذ المنشور على شاشة التداول بالبورصة الخميس الماضى تنفيذ عملية الشراء على 10.92 مليون سهم تمثل حوالى 70% من إجمالى الأسهم.

الإسكندرية للخدمات الطبية : تحالف تواصل هولدنجز استحوذ على 70% مقابل 535 مليون جنيه

وكشفت نتائج العرض المعلن عنها بتاريخ 27 سبتمبر (نهاية فترة العرض)، استجابة 10.92 مليون سهم (تقريبًا) لعرض الشراء المقدَّم من تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية- لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية بسعر 49 جنيهًا للسهم.

وفتحت تواصل هولدنجز العرض أمام حمَلة الأسهم لمدة 20 يوم عمل لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية، بدأت 30 أغسطس الماضى، وانتهت بختام جلسة الثلاثاء (27 سبتمبر الحالي)، وفقًا لنشرة الاستحواذة المنشورة بجريدة “المال”.

وتشير الكَمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 94.7% تقريبًا، وفقًا لحسابات المال التي استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلَنة في نشرة الاستحواذ (11.53 مليون سهم)،بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالى 5.3% من المستهدف، بما يعادل 609 آلاف سهم تقريبًا.

ويبلغ إحمالى أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية حوالى 15.5 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض الاستحواذ على نسبة 74.08% من الأسهم كحدٍّ أعلى، أو 51% كحد أدنى (بلغت نسبة الاستجابة حوالى 70% تقريبًا).

فوز تواصل هولدنجز بعد منافسة شرسة على مدار عام ونصف

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

وتتنافس تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية على شراء الإسكندرية للخدمات الطبية منذ العام الماضى، وسط منافسة شرسة انخرطت فيها أكبر الكيانات الطبية العاملة فى مصر،

إضافة إلى بعض الكيانات الخليجية المنافسة؛ أبرزهم شركة الإمارات المتقدمة القابضة التى تقدمت بعرض أشعل المنافسة واضطرها إلى زيادة السعر مؤخرًا.

وتقدمت تواصل هولدنجز، فى 20 سبتمبر، بطلب إلى هيئة الرقابة المالية، لرفع سعر الاستحواذ على الشركة من 47.67 جنيه إلى 49 جنيهًا للسهم بعد تقدم شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة بسعر منافس 48.62 جنيه للسهم (طالبت الرقابة الشركة الإماراتية باستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الطبي فى مصر كشرط للنظر فى عرضها).

وسادت توقعات فى الأيام الأخيرة بإمكانية تعثر العرض، حتى بعد زيادته إلى 49 جنيهًا، بسبب صدور نتائج دراسة قيمة عادلة للسهم أعدَّتها شركة أندرسون للاستشارات المالية،ورجّحت نطاق السعر العادل بين 51.2 و52.8 جنيه، إضافة إلى موقف سلبي أبداه مجلس إدارة الشركة تجاه العرض.

وأبدى الأعضاء المستقلون بمجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية (21 سبتمبر) رأيًا سلبيًّا في العرض باعتباره لا يعبر عن القيمة الحقيقة للشركة ومركزها المالي ومقوماتها وأصولها المادية والمعنوية وإمكانياتها وخططها المستقبلية، وفقًا لرأيهم.

كما أشار الأعضاء إلى ضعف التزام مقدمي العرض تجاه العمالة، إذ نصُّوا فى العرض على عدم الاستغناء عنهم، ثم أشاروا فى موضع آخر إلى أن خططهم المستقبلية قد تؤثر على حقوق العمالة.

هيكل ملكية الإسكندرية للخدمات الطبية وخريطة أكبر المساهمين قبل الصفقة

ودخلت الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت إقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات وفرض الحراسة على إحدى شركاته من قِبل القضاء البريطانى.

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية، فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

واشترت تواصل هولدنجز، فى 29 نوفمبر 2020، حوالى 3.7 مليون سهم من حصة المساهم الهندى فى الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه بمتوسط سعر 24.3 جنيه.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليًّا 124.5 مليون جنيه موزعًا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيهات للسهم،

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، وتواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصففة).

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيراداتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع إيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقًا للنتائج المرسَلة للبورصة سابقًا.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 24 مارس الماضى، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم، بدأ صرفها اعتبارًا من 15 يونيو الماضى.