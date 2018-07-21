تواصل حملات إغلاق الوحدات السكنية المحولة إلى تجارية بالقاهرة الجديدة

بدور إبراهيمقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة يواصل حملاته لسحب وغلق الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى منافذ تجارية وإدارية.وأضاف النجار في بيان اليوم السبت أنه تم تنفيذ عدد من قرارات الغلق والسحب الإداري لوحدات سكنية مخالفة بالحى الثالث بالتجمع ال

بدور إبراهيم

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة يواصل حملاته لسحب وغلق الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى منافذ تجارية وإدارية.

وأضاف النجار في بيان اليوم السبت أنه تم تنفيذ عدد من قرارات الغلق والسحب الإداري لوحدات سكنية مخالفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس، كما تم أيضًا تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بالحى الثالث بالتجمع الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.