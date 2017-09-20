تواصل تكشف كواليس استحواذها على قنوات الحياه والعاصمة

محمد فتحى:كشف شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تواصل الإعلامية، عن كواليس استحواذ شركته على شبكة تليفزيون الحياة وقنوات العاصمة.وقال خالد فى المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل صفقة شراء شبكة تليفزيون الحياة، إن الشركة عندما استحوذت فى البداية على قنوات العاصمة كان ذلك بهدف البدء فى إ

محمد فتحى:

كشف شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تواصل الإعلامية، عن كواليس استحواذ شركته على شبكة تليفزيون الحياة وقنوات العاصمة.

وقال خالد فى المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل صفقة شراء شبكة تليفزيون الحياة، إن الشركة عندما استحوذت فى البداية على قنوات العاصمة كان ذلك بهدف البدء فى إنشاء كيان إعلامى رياضى متميز، وبعد الاستحواذ عليها بفترة قصيرة ظهرت أزمة قنوات الحياة على الساحة، والتى جعلتهم يفكرون جديا فى شرائها.

وأشار إلى أنهم تحدثوا مع أطراف كثيرة قبل إتمام الصفقة بشأن الاتحاد والمشاركة فى كيان كبير وسط الكيانات الموجودة على الساحة حاليا، مؤكدا أنهم لا يستهدفون منافسة أحد، إذ أن بابهم مفتوح لكل كيان إعلامى يرغب فى التعاون معهم لتأسيس هذا الكيان الضخم، مشبها هذه المبادرة بما تقوم به البنوك عندما تتشارك فى منح قرض لعميل واحد.

وأكد أنهم يستهدفون من هذه المبادرة تحسين صورة مصر بالخارج، مما سينعكس على الاستثمار الخارجى الذى يتأثر طرديا ببيئة العمل فى مصر، خاصة إذا نجحوا فى حل هذه المعادلة.

ونوه بأن شركة تواصل تمتلك نسبة ضئية من أسهم شبكة تليفزيون الحياه، على عكس ما يشاع بأنها المالك الوحيد، وأن الملاك اختاروه ممثلا لمجلس إدارة الشركة.

وأشار إلى أنهم سيتسلمون استوديوهات القناة بداية من الأسبوع القادم، نافيا وجود أى نية للاستغناء عن أى من العاملين بالشبكة عقب تسلم إدارتها بالكامل، ومؤكدا فى الوقت ذاته أن البث سيعود للقناة خلال 10 أيام.

ولفت إلى أن خالد حلمى سيتولى إدارة الشبكة على أن يتم تشكيل مجلس إدارة معين يشارك فى إدارة القناة.

أما شبكة تليفزيون العاصمة، قال إن شركة هوم ميديا التابعة لمجموعة فالكون سوف تتولى إدارتها، مؤكدا وجود خطة متكاملة لتطوير القناة خلال الفترة القادمة، مع حرصهم على أن تظل فى نفس التصنيف الموجودة فيه حاليا.

كما أكد أنهم يسعون لشراء حقوق بث مباريات الدورى العام المصرى خلال الفترة القادمة.