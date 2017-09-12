تواصل تستحوذ على شبكة تليفزيون الحياة بالكامل

محمد فتحيأعلن كل من شركة سيجما للإعلام ومجموعة "تواصل"، فى بيان صحفى، إتمام استحواذ الأخيرة على شبكة تليفزيون الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما فى أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة؛ حسب وصف البيان.وتعتزم مجموعة تواصل إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتل

محمد فتحي

أعلن كل من شركة سيجما للإعلام ومجموعة “تواصل”، فى بيان صحفى، إتمام استحواذ الأخيرة على شبكة تليفزيون الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما فى أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة؛ حسب وصف البيان.





وتعتزم مجموعة تواصل إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية، ومن المقرر أن تتسلم “تواصل” استديوهات الحياة الأسبوع المقبل؛ لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.

ووقع عقد الاتفاقية الإطارية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة “تواصل”، وأشرف على إعداد الاتفاقية الدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد بكري، بالتنسيق مع شركة سي آي كابيتال باعتبارها المستشار المالي للصفقة.

كما أكد الجانبان حرصهما الشديد على ضمان حقوق العاملين في شبكة القنوات، ومنح الأولوية الكاملة لتسوية كل مستحقاتهم المالية المتأخرة فور الانتهاء من إجراءات عقد البيع النهائي.