تواصل القصف في العاصمة السودانية مع استمرار المحادثات بين طرفي الصراع

تواصل القتال في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد، حيث تعرضت لقصف مدفعي وجوي مع غياب أي مؤشرات على استعداد أي من الفصيلين العسكريين المتحاربين للتراجع عن موقفه في صراع أودى بحياة المئات رغم استمرار محادثات وقف إطلاق النار في السعودية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتركز الصراع منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل شهر في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، الواقعتين قبالتها على الجانب الآخر من فرعي النيل الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى إقليم دارفور في غرب البلاد.

وذكر مراسل من رويترز وشهود أن قذائف مدفعية سقطت على مدينة بحري وتعرضت أم درمان لغارات جوية في وقت مبكر يوم الأحد. وأفادت قناة العربية التلفزيونية بوقوع اشتباكات كثيفة في وسط الخرطوم.

وقالت سلمى ياسين، وهي مدرسة تعيش في أم درمان، “وقعت غارات جوية مكثفة قريبا منا في منطقة صالحة هزت أبواب البيت”.

وأسفر القتال عن مقتل المئات ولجوء 200 ألف شخص إلى الدول المجاورة ونزوح 700 ألف آخرين داخل السودان، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية ويهدد باستقاب قوى خارجية إلى الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.