«تواصل الصعود».. تسهيلات البنوك الائتمانية تسجل 4.518 تريليون جنيه بنهاية أبريل

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي لعملائها إلى نحو 4.518 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل نحو 4.481 تريليون بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره 370 مليارا، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

التسهيلات الائتمانية

وبحسب النشرة انقسمت التسهيلات الائتمانية إلى 1.881 تريليون جنيه للحكومة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.858 تريليون بنهاية مارس 2023.

وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية لغير الحكومة سجلت 2.637 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، فيما انقسمت التسهيلات للحكومة إلى 996.255 مليار بالعملة المحلية، و 884.966 مليار بالعملات الأجنبية.