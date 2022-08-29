«تواصل» السعودية تعدل سعر الاستحواذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية» إلى 47.6 جنيه للسهم

وافقت هيئة الرقابة المالية على تعديل عرض الاستحواذ المقدم على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية من قبل تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية، من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم لاعتبارات فنية.

وقالت شركة تواصل هولدنجز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذا التعديل يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة بالأسهم المجانية بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم .

واستهدف العرض السابق المقدم من تحالف تواصل هولدنج للاستثمارات المالية-لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، الاستحواذ على 10.5 مليون سهم تقريبا بسعر 52 جنيه بما يعادل 74% كنسبة مكملة للاستحواذ على 100% من الأسهم

الإسكندرية للخدمات الطبية: انخفاض حقوق ملكية الأسهم سبب التعديل

محمد فريد رئيس الرقابة المالية

ومن المقرر حاليا تعديل عدد الأسهم فى نشرة الاستحواذ إلى 11.5 مليون سهم بسعر 47.6 جنيه نتيجة زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 1.2 مليون سهم مجانى بما أدى إلى انخفاض حقوق ملكية كل سهم.

ودخل الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

خريطة المنافسين على شراء الشركة خلال العام الماضى

الإسكندرية للخدمات الطبية

وعرض بنك أبو ظبي التجارى حصتها للبيع فى منافسة شرسة شملت عروضا من شركة مستشفى كليوباترا -أكبر كيان طبى خاص فى مصر-، إضافة إلى عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ميديكال ومؤسسة مالية».

كما تقدمت شركة تى إيه تى للخدمات الطبية (التابعة للإسكندرية للخدمات الطبية) بعرض شراء انسحبت منه لاحقا ،إضافة إلى عرض آخر من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

واستقرت المنافسة فى نهاية المطاف (21 يونيو 2021) على تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة ) بعد أن رفعت سعر الاستحواذ إلى 52 جنيها للسهم.

واشترت تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية فى 29 نوفمبر 2020 حوالى 3.7 مليون سهم من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الحصة باعها المساهم الهندى الرئيسى بمتوسط سعر 24.3 جنيه للسهم ونفذتها شركة كايرو كابيتال للوساطة .

وتقدمت تواصل هولدينجز فى 17 فبراير 2021، بعرض استحواذ على كامل الأسهم بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم، ثم رفعت السعر فى يونيو مع دخول منافسين جدد إلى 52 جنيه للسهم.

وقالت الشركة ساعتها، إن السعر المقدم يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية، كما أكدت احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

هيكل الملكية وخريطة أكبر المساهمين فوق 5% حتى يوليو الماضى

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، تواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيرادتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.

ووافقت مجلس إدارة الشركة فى 24 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.