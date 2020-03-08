تواصل الجهود في سيوة لحل مشكلة الصرف الزراعي

في إطار التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم، وكذلك حل تلك المشكلة للصرف الزراعى ببركة بهي الدين

تتواصل جهود عدد من الجهات فى نطاق مركز ومدينة سيوة للعمل على حل مشكلة الصرف الزراعي في إطار التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم، وكذلك حل تلك المشكلة للصرف الزراعى ببركة بهي الدين.

وتم بالأمس التواصل مع مسؤول الصرف الزراعي بسيوة المهندس محمد حسين، وفي حضور رئيس قرية بهي الدين، وأصحاب المشكلة، حيث تم التأكد من تشغيل عدد (٢) ماكينة شفط المياه / ديزل لسرعة خفض منسوب المياه بالمصارف المؤدية إلى بركة بهي الدين، وكذا تم المرور على المحطة (ليلا) للتأكد من تشغيل ماكينات الشفط وانخفاض مستوى مياه المصارف.

تم المرور اليوم على محطة الصرف الزراعى ببركة بهي الدين ومصرف منطقة

وصرح اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنه تم اليوم الأحد المرور على محطة الصرف الزراعي ببركة (بهي الدين) ومصرف منطقة الحاج علي وفي حضور أحمد علي باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة ورؤساء قريتي المراقي وبهي الدين.

ويأتى ذلك لمتابعة تشغيل ماكينة شفط المياه / ديزل طوارئ إضافية ليصبح عدد الماكينات (٣) ماكينة شفط مياه وفي انتظار وصول ماكينة شفط مياه إضافية بعد الإصلاح بمعرفة إدارة الصرف الزراعي بعد باكر للمساهمة أيضا في حل المشكلة.