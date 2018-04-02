تواصل التهاني والاحتفالات بفوز السيسي بولاية رئاسية ثانية

بدور إبراهيم- مها أبوودن -الصاوي أحمد - ياسمين فواز - معتز محمود تواصلت التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية ثانية رئاسية، وسط أجواء احتفالية عمت مصر. وفي وقت سابق اليوم، أعلن المستشار مجدى لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة الوط

بدور إبراهيم- مها أبوودن -الصاوي أحمد – ياسمين فواز – معتز محمود

تواصلت التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية ثانية رئاسية، وسط أجواء احتفالية عمت مصر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المستشار مجدى لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عصر اليوم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية ثانية باجمالى 21835387 صوتا، مقابل 656534 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى.

وبعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لفترة رئاسية ثانية.



واختتم “البنا” برقيته داعيا الله بان يوفق الرئيس لما فيه الخير لصالح مصر وأبنائها، واستكمال المسيرة، للنهوض بمصر وتنميتها علي جميع الاصعدة.

وتقدم عمرو الجارحى وزير المالية ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية

وأكد أن هذا الفوز هو تأكيد علي حب واحترام الرئيس وحرص المصريين علي استكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس الي جانب استكمال الحرب علي الارهاب وفاءا لشهداء الوطن.



واشاد وزير المالية بالانتخابات الرئاسية التى شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية واثبت خلالها المشاركون من الشعب المصرى على وعيهم وحسهم الوطنى الأصيل لانجاح المسيرة الديمقراطية.

فيما هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب والنائب عن محافظة الغربية، الدكتور عبد الهادى القصبى الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية متمنيا دوام التوفيق واستكمال ماتم انجازه فى المرحلة السابقة







وأشاد القصبى بفطنة الشعب المصرى دائما فى كل الاوقات الحساسة التى يشهدها الوطن دائما يكون على قلب رجل واحد ودائما يكون فى الصفوف الاولى بجانب قيادته السياسية وشرطته وجيشه ليدافع عن استقرار وطننا مصر الجديدة







وأوضح القصبى أنه راهن على مشاركة المصريين فى الانتخابات وجميعنا فزنا بهذا الرهان لاننا نثق فى الشعب المصرى ومن بوصلته التى دائما تشير نحو الدفاع عن الوطن







وتمنى القصبى من جموع المصريين بمواصلة العمل والانتاج لان تلك المرحلة تحتاج منا الكصير حتى نعبر بمصرنا أمنة مستقرة



في سياق متصل، يستعد ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر لبدء الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئاسة الجمهورية لفترة ثانية .

وبدأ توافد المواطنين الى الميدان منذ قليل وعبروا عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسى لولاية ثانية ورددوا عدد من الهتافات المؤيدة للرئيس وكذلك الاغانى الوطنية .



وفي مطروح، شارك اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح عدد من اهالى المحافظة بكافة طوائفهم من العمد والمشايخ والشباب والمرأة الاحتفال مع اعلان الهئية الوطنية العليا للانتخابات لنتيجة الانتخابات الرئاسية واعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفترة رئاسة ثانية بنتيجة 97,08% مقابل 2,92% للمرشح الثانى موسي مصطفى موسى .



