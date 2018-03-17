تواصل الانتخابات الرئاسية في الخارج أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :تناقش برامج التوك شو مساء اليوم السبت، عددا من القضايا أبرزها الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس بالخارج في 139 بعثة بـ 124 دولة. وجاءت أهم خريطة برامج التوك شو الليلة كالتالي: وزيرة الهجرة في «الطريق إلى الاتحادية»تحل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

رحاب صبحى :

تناقش برامج التوك شو مساء اليوم السبت، عددا من القضايا أبرزها الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس بالخارج في 139 بعثة بـ 124 دولة.

وجاءت أهم خريطة برامج التوك شو الليلة كالتالي:

وزيرة الهجرة في «الطريق إلى الاتحادية»



تحل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج فى الحادية عشر مساءً ، ضيفةً على الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الطريق إلى الاتحادية”، عبر فضائية “أون لايف”.

وتتحدث “مكرم”، خلال البرنامج، في أول ظهور إعلامي لها مع بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، عن سير العملية الانتخابية، وعن دور الوزارة في التواصل مع المصريين في الخارج وحل الأزمات التي تواجههم، وتكشف أخر تطورات التحقيقات في وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام، في بريطانيا.

“الطريق إلى الاتحادية”، برنامج يقدمه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والإعلاميتين لبنى عسل، وشافكي المنيري.

بداية شهر رجب موضوع ” بوضوح ” على الحياة



يحتفل برنامج “بوضوح” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي،فى الحادية عشر مساءًعلى قناة الحياة بقدوم شهر رجب.

ويستضيف البرنامج الشيخ رمضان عبد المعز للحديث عن فضل شهر رجب وأهميته بين الشهور، وماذا يجب على المسلم القيام به في تلك الشهور المباركة.

كما تتناول الحلقة الحديث عن الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة من هذه الرحلة السماوية، بالإضافة إلى الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج موضوع “90 دقيقة “على المحور



تقدم الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج “90 دقيقة” بقناة “المحور” الفضائية، حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج، والتي يتنافس فيها كلا من: الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس موسى مصطفى موسى، والتي تجرى على مدار أيام 16 و17 و18 مارس الجارى.

وترصد لبيب، اليوم ظاهرة إقبال مئات الآلاف من المصريين فى الخارج على صناديق الإقتراع، فى جميع دول العالم فى مشهد حضارى رائع، كما ترصد أفراح وأغانى المصريين فى شوارع دول العالم وكيف يحتفلون عقب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

كما تجيب الإعلامية جيهان لبيب مع الخبراء والمختصين فى الداخل والخارج على مجموعة من الأسئلة، على رأسها كيف هزمت طوابير الناخبين فى الخارج أنصار وأعضاء جماعة أهل الشر والإرهاب فى الداخل والخارج؟.. كيف يمكن تكرار المشاهد الحضارية فى الخارج داخليا أثناء الانتخابات نهاية الشهر الجارى؟.. لماذا حرص المصريين على النزول إلى صناديق الإقتراع؟.

أهمية مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فى ” مباشر من مصر ” على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج ” مباشر من مصر” على قناة الفضائية المصرية الكاتب الصحفى عماد الدين حسين ويقدم حسين تحليل للصحافة العربية والعالمية التى صدرت اليوم ، المشروعات التى أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى

وردود الافعال اليوم الثانى لانتخابات المصريين فى الخارج

وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج الدكتور سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية ويقوم اللاوندى بشرح وتحليل للجولة الاولى من انتخابات المصريين فى الخارج وأهمية مشاركة المصريين فى انتخابات الداخل . االبرنامج تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى ويرأس تحريره عبد الناصر البنا .