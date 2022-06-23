تواصل الاكتتاب العام في «غزل المحلة لكرة القدم».. وسعر السهم 1.02 جنيه

يتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي تلقّي طلبات الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم- أول شركة لكرة القدم يتم طرحها في البورصة المصرية- وذلك حتى الأول من يوليو المقبل، حيث يبلغ سعر السهم الواحد 1.02 جنيه، بحد أدنى للاكتتاب ألف سهم، وحد أقصى 2 مليون سهم.

ويتم تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة عبر تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدَّد بنسبة 100% من قيمة الأمر، وهو 1.02 جنيه للسهم الواحد، وذلك عبر شاشة نظام الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية (OPR)،

على أن تقوم البورصة وشركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات السمسرة مع الأموال المحصَّلة في حسابات تلقّي الاكتتاب الخاص بشركات السمسرة، علمًا بأنه لا يجوز للمكتتبين التوجه مباشرة للاكتتاب عن طريق البنك.

طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة

وعن مميزات الاستثمار في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم، فإنها تتمثل في التالي: حصة في الشركة كشريك بالقيمة الاسمية، مع زيادة مستقبلية متوقعة لسعر السهم بعد القيد بالبورصة المصرية،

والحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة للشركة مما يسهم في المشاركة والتأثير في اختيارات وقرارات الشركة وإدارتها،

بالإضافة إلى دخل متزايد متمثل في توزيعات أرباح خلال فترة قصيرة ومعدل عائد داخلي IRR متوقع أن يصل إلى 21.5%.

يشار إلى أن شركة غزل المحلة لكرة القدم هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 2021 بعد فصل نشاط كرة القدم عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام..

ويتكون رأسمال الشركة من مساهمة عينية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيمة حوالي 65 مليون جنيه تمثل 32.6% من إجمالي أسهم الشركة،

وذلك مقابل حقوق انتفاع لمدة 20 عامًا لاستخدام استاد غزل المحلة وملاعب تدريب كرة القدم الملحقة بالاستاد والسمة التجارية للفريق،

كما يتضمن رأس المال مبلغ 37 مليون جنيه حصيلة طرح خاص أسهمت فيه شركة مصر القابضة للتأمين بـ15 مليون جنيه،

وتمت تغطية باقي المبلغ من أفراد ومؤسسات مصرية وخليجية، فيما تبلغ القيمة المطروحة من خلال الاكتتاب العام نحو 98 مليون جنيه، ليصل بذلك رأسمال الشركة إلى 200 مليون جنيه.

وتعتبر شركة غزل المحلة لكرة القدم- ليست فقط الأولى من نوعها من حيث كونها أول شركة كرة قدم يتم إدراجها في البورصة إقليميًّا- ولكنها أيضًا أول شركة يتم إدراجها بعد التأسيس مباشرة؛ أي قبل إصدار قوائمها المالية لمدة عامين على الأقل.

وقد تأسس نادي غزل المحلة عام 1936 للمشاركة في دوري الشركات في ذلك الوقت، قبل أن يشارك في الدوري المصري الممتاز في موسم 1956/ 1957،

وقد تأهل الفريق إلى الدوري الممتاز 44 مرة، فيما حصل على بطولة الدوري الممتاز في موسم 1972/ 1973 من بين 7 فرق فقط حصلت على البطولة منذ بدايتها، وحصل على المركز الثالث خمس مرات مواسم (1978/ 1979، 1987/ 1988، 1988/ 1989، 1991/ 1992، 1992/ 1993).

واستعاد الفريق الأضواء في موسم 2020/ 2021 عندما صعد إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات منذ موسم 2015/ 2016،

علاوة على ذلك صعد الفريق إلى نهائي كأس مصر 6 مرات، وعلى الصعيد الإقليمي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 1974.