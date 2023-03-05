تواصل الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل على خطة إصلاح نظام المحاكم

نظم عشرات الآلاف من المواطنين احتجاجات حاشدة في شوارع المدن الإسرائيلية للأسبوع التاسع على التوالي، في إطار اعتراضهم على خطة حكومية لإصلاح نظام المحاكم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستمرت المظاهرات مساء يوم أمس السبت في تل أبيب وأماكن أخرى بشكل سلمي، غير أن لقطات مصورة نشرتها الشرطة في وقت لاحق أظهرت المحتجين وهم يحطمون حواجز في تل أبيب ويشعلون النيران مع إغلاقهم للطرق. واستخدمت الشرطة مدافع المياه من أجل تفريق المحتجين.

واجتذبت الاحتجاجات حشودا ضخمة كل أسبوع منذ أوائل يناير حين اتخذت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسارا ضد المحكمة العليا.

ويعارض المحتجون تشريعا، يأمل نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون والدينيون في تمريره، من شأنه أن يحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما يمنح أعضاء الكنيست الإسرائيلي سلطات حاسمة فيما يتعلق بتعيين القضاة.

ويقول المؤيدون إنه يتعين كبح تدخل المحكمة العليا في المجال السياسي، بينما يرى المنتقدون أن الخطة ستضعف المحاكم وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد والعلاقات مع حلفاء غربيين.

وألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوت ووقعت مواجهات في تل أبيب يوم الأربعاء خلال مظاهرات، وهو ما زاد من حدة الاحتجاجات.