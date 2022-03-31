أعلنت شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات الإماراتية عن إطلاق تطبيق ” تواصل سوبر آب” – الأول من نوعه في العالم العربي – المتخصصة للمحادثات الآمنة والمكالمات المرئية والصوتية والمكتوبة المجانية.

ويسجل التطبيق اقبالاً كبيراً من المستخدمين من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الجودة العالية التي يوفرها في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية.

وأوضحت الشركة أن تطبيق “tawasal superapp”الاماراتي قد حصل على عدم ممانعة بمزاولة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة مؤخراً، إلى جانب ترخيص الشركة من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

ويعتبر ” تواصل Superapp ” تطبيق مراسلة آمن متعدد الأغراض، تم أول إصداره مؤخراً في أبوظبي ، ويضم العديد من التطبيقات المصغرة.

ويعد تطبيق “تواصل سوبر آب” احد أهم التطبيقات المصغرة وهو منصة اتصال مع مكالمات مرئية وصوتية مجانية ورسائل فورية ومكالمات مجانية بجودة غير مسبوقة، وتشفير للرسائل.

ويوفر التطبيق خدمات رسائل فورية بأعلى سرعة لنقل الملفات ومجموعة متنوعة من الميزات، مكالمات صوت وفيديو مجانية، دعم المجموعات في التطبيق ما يصل إلى 1000 مستخدم.

كما يمكن مشاركة ملف تعريف المستخدم الخاص بك كرمز QR ، إذا قمت بإعداد اسم المستخدم الخاص بك، ويتيح التطبيق ترجمة الرسائل من أي لغة إلى اللغة الأم، و يمكن إرسال ملصقات متحركة مع الاصدقاء، ويتيح تعيين كلمة مرور للتطبيق.



و يدير التطبيق منصة لإنشاء محادثة فورية يمكن للمطورين الوصول إلى توثيقها .

و كما يتوفر تطبيق الأخبار المصغر الذي يمكن المستخدمين من الاشتراك في القنوات الإعلامية الشهيرة مثل CNN و BBC وغيرها، ومشاركة آخر الأخبار مع الاصدقاء، كما ستضاف قريباً الصحف الخليجية الشائعة.

أما التطبيق الرياضي الصغير يتيح الاشتراك مع افريق او اللاعب أو الدولي المفضل لدى المستخدمين في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية بما في ذلك لعبة الكريكيت، ومتابعة الإحصائيات الرياضية ، ومشاهدة البث النصي داخل التطبيق لأكثر الألعاب إثارة .

وبحسب شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات سوف يتم تفعيل التالي :احتياجات الطقس على شاشة الاكتشاف، أسعار الأسهم على شاشة الاكتشاف، أقسام للمجتمع والمدونات في جميع التطبيقات المصغرة .



كما يضم تطبيق مصغر للخدمات المالية ، يقدم مدفوعات للسلع والخدمات ، وتحويلات للأقارب في الخارج ، والعملات المشفرة ، وأسهم الشركات الشرائية والإدارة.