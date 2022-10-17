تواصل اعتزال مطربين عرب في 2022.. انزواء اختياري له 3 أسباب

أصبحت ظاهرة اعتزال المطربين حلقة مستمرة متزايدة هذا العام، لأسباب بعضه متعلقة بحالة دينية والأمر الثاني بفقد جماهيرية أو جذبها .

وأعلن كثير منهم مؤخرا اعتزال الفن والغناء والموسيقى تماما عبر حساباتهم الرسمية وآخرهم الفنان اللبناني يوري مرقدي الذي أعلن اعتزاله للغناء عبر حسابه الرسمي ” انستجرام”.

كما أعلن المطرب مسلم مؤخرا اعتزاله الفن والغناء بصورة مفاجئة عبر حسابه ” انستجرام” أيضا .

أيضا قرر المطرب أدهم نابلسي بداية عام 2022 اعتزال الغناء والاتجاه للتدين بدرجة كبيرة ، وسار على دربه مطرب المهرجانات فارس حميدة صاحب أغنية المهرجانات الشهيرة” مافيش صاحب يتصاحب” واتجه أيضا للإنشاد الديني في الفترة الأخيرة .

فارس فهمي : البعض منهم قررالاعتزال فعلا بسبب تدهور الحالة الغنائية

قال الملحن فارس فهمي أن هذه الظاهرة زادت مؤخرا فبعضهم يحاول عمل بروباجندا اعلامية وشو أحيانا ، من أجل تسليط الضوء عليهم مرة أخرى .

ولفت الى أن البعض منهم قررالاعتزال فعلا بسبب تدهور الحالة الغنائية لما وصلنا له حاليا ، خاصة بعد ظهور بعض الشخصيات مثل صاحب انتش واجري الذي انتشر الأيام الماضية وتسبب في هجوم شديد على السوشيال ميديا .

وتابع قائلا أنه لايوجد أزمة أبدا حينما يحاول شخص معين بسيط تقديم شيئا يسلي الجمهور به ويحقق له شهرة كبيرة ، موضحا أن المطرب الحقيقي الواثق من نفسه لايهتم بما يقدم على الساحة الغنائية من موجات غنائية مختلفة .

حسام خليل : لايمكن أن يفكر في هذا القرار المطرب الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة

بدوره، قال منظم الحفلات حسام خليل إن الفن يجب أن يقدمه أي مبدع بحب وسعادة ، لذلك من يحقق النجاح من المطربين لن يفكر في الاعتزال الا نادرا .

ولايمكن أن يفكر في هذا القرار المطرب الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ، لكن من يقدم أعمال غنائية أو فنية ولم يحقق النجاح يشعر بإحباط شديد فيفكر في قرار اعتزال الفن والغناء، وفق خليل.

ونوه إلى أن هناك مقياسا غريبا ومختلفا لكل فنان يجعله يفكر في هذا القرار ، وأحيانا الحظ يكون من نصيب بعض المطربين في وقت معين.

وضرب المثل بالفنان أحمد سعد فهو مطرب مشهور منذ سنوات طويلة بأغنيات مميزة مثل” أشكي لمين” و” بحبك ياصاحبي” وغيرها. لكن هذا العام حقق انتشارا ونجاحا جماهيريا كبيرا يفوق أي انتشار حققه منذ بداية مشواره الفني ، وأصبح يعتبر من نجوم الصف الأول في المطربين حاليا .

وأكد خليل أن الظروف الاقتصادية أحيانا كثيرة تلعب دورا في اتخاذ بعض الفنانين قرار اعتزال الفن في وقت معين ، فيقوم هؤلاء الفنانين مثل يوري مرقدي وغيرهم في الإنفاق على فنه وأغنياته لفترة ثم لايجد مردودا ماديا مرضيا ولايوجد عمل آخر له يعينه على الحياة والمعيشة فيقرر الابتعاد عن الفن لذلك السبب لأنه لايدر عائد مادي جيد له .

وأشار إلى أنه هناك أنماط غنائية مختلفة ناجحة في السوق حاليا مثل ويجز وغيره ، ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة حتى لو اختلفت عليه الأجيال القديمة أنه لاينتمي للموسيقى المفضلة لهم لكن ذلك لاينكر عنه نجاحه وشعبيته الكبيرة حاليا .

مها متبولي : يوري مرقدي لم يقدم في مشواره الفني أغنيات كثيرة ناجحة

وعلقت الناقدة مها متبولي أن يوري مرقدي لم يقدم في مشواره الفني أغنيات كثيرة ناجحة لذلك قرار اعتزاله ليس صادما للجمهور لأنه غائب عنه تماما ، حتى حينما قدم فيلم سينمائي مع النجمة المعتزلة حنان ترك لم يحظى بأصداء قوية وقتها في السينما المصرية .

أما مسلم فيحاول عمل دعاية لنفسه باعلانه قرار الاعتزال ، مؤكدة المطربين الكبار لايفكرون في اعتزال الغناء لأنهم يدركون جيدا أن الفن يدر عائد مالي كبير لهم، وفق متبولي.

وتابعت أن أي مطرب يتخذ هذا القرار اما أن يكون ذلك لأسباب دينية ، أو لأنه لم يعد يحظى بشهرة ونجاحا كما حقق في بداية انطلاقته الفنية .

اسلام خليل : مسلم لن يعتزل الغناء أما يوري مرقدي فعاش نجومية في فترة معينة

ويرى الشاعر الغنائي إسلام خليل أن الأمر يمكن تفسيره بسببين رئيسين ، الأول أن هؤلاء يحاولون اثارة ضجة وبلبلة من أجل أن ينتبه الجمهور لهم بصورة كبيرة بعد انحسار الأضواء عنهم ، لدرجة أنه في مرة معين قام الاعلامي عمرو أديب بالتحدث مع أحدى مطربي المهرجانات وأعلن اعتزاله على الهواء من أجل أن يثير انتباه الجمهور .

وأضاف قائلا أن السبب الثاني يتمثل في أن البعض منهم يشعر أنه يريد التقرب لله بدرجة كبيرة والابتعاد عن الفن من خلال فتاوي دينية معينة مثلما فعل المطرب اللبناني فضل شاكر منذ سنوات حينما قرر الابتعاد عن الغناء والاتجاه للدين وتطرق للتشدد الديني ثم عاد للفن والغناء مرة أخرى .

وأردف أن مسلم لن يعتزل الغناء أما يوري مرقدي فعاش نجومية في فترة معينة ، ولم يعد هناك إقبال كبير عليه حاليا لذلك قرر الاعتزال فهو في الأساس غير موجود على الساحة الفنية منذ فترة طويلة وليس له نجاحات كبيرة .