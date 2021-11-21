تواصل إزالة تراكمات مياه الأمطار من شارع المعهد الديني بالإسكندرية (صور)

لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، شارع المعهد الديني بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على مستوى أحياء الإسكندرية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان، والأستاذة هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع المعهد الديني.



وأوضح أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة في رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أي تداعيات، واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية علي مدار ٢٤ ساعة.