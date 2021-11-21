الإسكندرية

تواصل إزالة تراكمات مياه الأمطار من شارع المعهد الديني بالإسكندرية (صور)

لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية
مها يونس 8:22 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 8:22 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، شارع المعهد الديني بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على مستوى أحياء الإسكندرية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان، والأستاذة هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

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وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع المعهد الديني.


وأوضح أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة في رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أي تداعيات، واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية علي مدار ٢٤ ساعة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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