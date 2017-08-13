توازن: صناعة تدوير المخلفات بحاجة إلى تمويلات بنحو 14 مليار جنيه

منى عبدالباري: قال الدكتور هشام شريف، الرئيس التنفيذي لشركة توازن، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، إن صناعة تدوير المخلفات الصلبة في مصر تفتقد إلى التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية في هذا المجال، مشيرا إلى حاجة هذه الصناعة إلى تمويلات بنحو 14 مليار جنيه، لزيادة عدد خطوط الفرز، ووحدات إنتاج الوقود

منى عبدالباري:



قال الدكتور هشام شريف، الرئيس التنفيذي لشركة توازن، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، إن صناعة تدوير المخلفات الصلبة في مصر تفتقد إلى التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية في هذا المجال، مشيرا إلى حاجة هذه الصناعة إلى تمويلات بنحو 14 مليار جنيه، لزيادة عدد خطوط الفرز، ووحدات إنتاج الوقود الصلب.

وأشار إلى وجود حاجة ملحة إلى 103 خط بتكلفة إجمالية 7.7 مليار جنيه، و133 وحدة فرز، بقيمة 6.2 مليار جنيه.

ولفت على هامش زيارة ميدانية لمصنع شركة توازن بمدينة 15 مايو، إلى أنه يوجد فى مصر 6 وحدات فقط للفرز، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا.

وأكد أن تدوير المخلفات الصلبة يساهم في توفير نسبة من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وتوفير أسمدة عضوية.

يشار إلى أن شركة توازن التى تبلغ ملكية مجموعة القلعة بها أكثر من 68%، تعمل في مجال تدوير المخلفات الزراعية، ومعالجة والتخلص من المخلفات العضوية، وتدوير المخلفات المنزلية، إلى جانب مشروعات الهندسة والمقاولات لمعامل تدوير المخلفات في مصر، و8 دول من بينها السعودية والسودان وعمان وليبيا وقبرص .

وتضم توازن تحت مظلتها الشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية “إيكارو”، ومجموعة الأنشطة الهندسية “إنتاج” المُصنعة للمعدات الخاصة بـ “إيكارو” المستخدمة بالسوق المحلية، وفي الدول الخارجية.

وتستحوذ “إيكارو” على حصة سوقية نسبتها 10% في مجال تدوير المخلفات الصلبة بالسوق المحلية، ويقع مصنعها على مساحة 100 فدان بمدينة 15 مايو، ويضم 7 خطوط لفرز المخلفات على مساحة 35 فدانا، فيما تستخدم الـ 65 فدانا الأخرى كمدفن صحي للنفايات التي لا يمكن استخدامها.

