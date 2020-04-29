تواجه صعوبات فى توفير خامات الإنتاج.. شبح التوقف التام يطارد «هب فيرنيتشر»

قال محمد الأكشر، رئيس مجلس الإدارة بشركة هب فيرنيتشر – Hub furniture ، إنها تواجه خطر التوقف التام لمصانعها بشكل مؤقت حال استمرار التداعيات السلبيى لأزمة كورونا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن شركة هب فيرنيتشر تمتلك 5 مصانع بأماكن مختلفة فى العبور وغيرها من المناطق الصناعية، وتعتمد فى جزء كبير من عملياتها الإنتاجية على الخامات المستوردة.

تأسست «هب فينتشر» حديثًا عام 2016 بعد تصفية ملكية شركة إن أند أوت للأثاث، التى كان الأكشر يمتلك %50 بها.

ولفت الأكشر إلى أن شركته كان لديها مخزون من بعض المواد الخام لكنها تواجه صعوبة حالياً فى استيراد خامات لمنتجات بعينها بسبب أزمة كورونا، ما يترتب عليه ايقاف التصميم.

وأوضح أن استمرار الأزمة قد يعرض شركته للإغلاق المؤقت لكافة مصانعها لحين تحسن الأوضاع، وتدبير الخامات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة بـ«هب فيرنتشر»، إلى أنها أوقفت بشكل فعلى إنشاءات المصنع الجديد الذى كان من المقرر إقامته بالعين السخنة، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تعتزم تخصيص إنتاجه للتصدير عبر إختراق السوق الأوروبية للمرة الأولى.

كما أوضح أن «هب فيرنتشر» كانت قد انتهت من الأعمال الأولية الخاصة باستكمال التراخيص وأعمال الفحص واستكمال الأوراق، وكان من المفترض أن تبدأ عمليات الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد آخر كشف الأكشر عن تراجع مبيعات الفروع بنسبة %80 منذ بدء تطبيق قرار حظر التجوال الجزئي، موضحًا أن الشركة تمتلك 13 فرعًا بعدد من المولات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بالوضع التصديرى قال إن %10 من إجمالى الإنتاج كان يتم تصديره لعدد من دول الخليج، وهو ما توقف حالياً بسبب تداعيات «كورونا»، مشيرًا إلى أن تلك العوامل أصابت الشركة بشلل تام.

ولفت إلى أنه لم يتم تسريح أى من العاملين بالشركة، وفى ظل حالة الركود الحالية تم دفع الرواتب من السيولة الذاتية.