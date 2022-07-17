«تواجه الواسطة».. مدبولي يتابع مع رئيس «التنظيم والإدارة» مسابقات التعيين بالحكومة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراءات عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات.

وثمن رئيس الوزراء الآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، وأنها توفر احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من العناصر البشرية، مع ضمان اختيارهم في إطار من الحياد والشفافية، معتبراً أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذي تستهدفه الدولة.

وعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف الإجراءات المتعلقة بمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صالح الشيخ: 80 ألفاً تقدموا حتى الآن لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم

وأوضح أنه تم تحديد الأعداد المطلوبة للتعيين في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائي، وتحديد الأعداد الشاغرة في كل محافظة، وتم الإعلان في الـ 27 محافظة، ومقرر غلق باب التقديم يوم 24 يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تقدم حتى الآن نحو 80 ألف راغب في الوظيفة.

وتطرق رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى الخطوات الخاصة بالمسابقات المركزية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسابقة لانتقاء 240 مهندساً في وزارة الري بمختلف التخصصات، وكذلك الانتهاء من اختيار الأنسب بين المتقدمين لوظائف متخصصة بهيئة السلامة البحرية.

وأضاف أن وزارة الصحة طلبت اختيار 20 أخصائي وقاية بأقسام الأشعة، وتم إجراء الاختبارات لهم، وسيتم إعلان الناجحين بها.

وتطرق لموقف المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار عدد من الخطباء وأئمة المساجد وكذلك عمال المساجد.

وتناول الإجتماع موقف إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية خطوة “إعادة الهيكلة” في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بأدواته، ورفع قدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة، بما ينعكس في نهاية الأمر على رضاء المواطن، باعتباره ركيزة اهتمام الدولة، وقمة هرم أولوياتها.