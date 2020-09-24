تواجهان خطرا مشتركا على شبكاتهما.. الإمارات وإسرائيل تتعاونان في «الأمن المعلوماتي»

قال المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل إيجال أونا، إن الإمارات وإسرائيل تواجهان خطرا مشتركا على شبكاتهما للإنترنت.

وأوضح أونا لنظيره الإماراتي محمد الكويتي، في مؤتمر عبر الإنترنت: “نواجه نفس التهديدات، بسبب طبيعة المنطقة وبسبب طبيعة علاقاتنا الجديدة العلنية، وهويتنا كدولتين قويتين اقتصاديا وتكنولوجيا”.

وأضاف: “نحن نرى تقدما سريعا وأنا متفائل جدا بأن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة والكثير لنتبادله”.

من جهته، قال الكويتي: “الإمارات معرضة لخطر التخريب المحتمل عبر الإنترنت، بما في ذلك هجمات برامج رانسوم في الوقت الذي تطور فيه مجالها الرقمي”.

وأضاف: “إسرائيل تحظى بشهرة عالية جدا من الناحية التكنولوجية، وهذا سيساعد حقا”.

من جهته، قال قائد وحدة مفاوضات الأزمات في الجيش الإسرائيلي دورون هدار، إن “التعامل مع هجمات برامج رانسوم ليس وضع (‬‬مكسب وخسارة)‬‬، بل وضع (خسارة، وخسارة) أقل، ولذا فمن خلال التفاوض الصحيح والحوار، ستدير الأمر وستنجو”.

وأطلق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات مدفوعا بأسباب منها المخاوف المشتركة من إيران، موجة من الصفقات الثنائية شملت التقنيات الإلكترونية، التي بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية منها 6.5 مليار دولار عام 2019.