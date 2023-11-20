تواجد أبطال معا لأول مرة في موسم دراما 2024.. «توليفة» جديدة للنجاح

يشارك لأول مرة عدد من النجوم في الماراثون الدرامي القادم معا ، على غير العادة بتواجد نفس فريق عمل معظم الأعمال الفنية الدرامية معا سنويا .

حيث تلتقي النجمة جومانا مراد لأول مرة مع النجم القدير يحى الفخراني في مسلسل” عتبات البهجة”.

كما يلتقي لأول مرة النجم خالد الصاوي مع النجمة ريهام حجاج بمسلسل ” صدفة ، والنجم طارق لطفي يشارك لأول مرة في عمل درامي مع النجم أحمد السقا بمسلسل ” العتاولة ” .

أحمد النجار : أمرا جيدا للغاية أن يبحث صناع الدراما على تقديم توليفة جديدة في مختلف المسلسلات

وعلق الناقد الفني أحمد النجار قائلا إن تواجد أبطال لأول مرة جدد أمام بعضهم في الموسم الدرامي القادم لعام 2024 ، أمر جيد للغاية أن يبحث صناع الدراما على تقديم توليفة جديدة في مختلف المسلسلات التليفزيونية .

أكد في حديثه ل” المال ” أن خالد الصاوي ممثل كبير ونجم مهم والتقى بشيرين رضا سابقا في فيلم ” الضيف” ، لكنها المرة الأولى التي يلتقيان في عمل درامي معا .

وكذلك طارق لطفي وأحمد السقا قدما معا فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ، لكنهما يقدمان معا لأول مرة مسلسل تليفزيوني وفق” النجار” ، والنجم محمد إمام يتعاون للمرة الأولى مع المخرج أحمد شفيق في الموسم القادم ، وأيضا يحى الفخراني يقدم مسلسله ” عتبات البهجة ” بشكل جديد تماما مع مخرجا مختلفا عن نجله شادي الفخراني الذي تعاون فيه لسنين طويلة .

رامي عبد الرازق :هذا هو الطبيعي والمنطقي وسياق العمل الفني الحقيقي

ويرى الناقد الفني رامي عبد الرازق أن ماسنراه في الموسم الدرامي القادم بوجود أبطالا أمام بعضهم لأول مرة هو الطبيعي والمنطقي وسياق العمل الفني الحقيقي .

نوه أنه من الطبيعي أن يقدم الفنان مسلسلا يضم حلقات معدودة تتناسب مع قيمة ومضمون الموضوع وأن يقدم الدور المناسب له سواء كان مع بطل أو فريق عمل تعاون معه مسبقا أو فريق عمل جديد فذلك الأمر الطبيعي ولو حدث غير ذلك فهو ضد صناعة الدراما .

واستطرد قائلا أنه كلما زاد عدد النجوم الكبار في المسلسل الواحد سيكون البطل الحقيقي النص والسيناريو ، والمفترض أن يتابع الجمهور العمل الفني والدرامي الذي يحمل قصة وموضوع جيدين بغض النظر يتواجد فيه النجم المفضل له أم لا .

لذلك وجود هذه التوليفة الجديدة من الأبطال معا لأول مرة ، فذلك معناه ان هناك اتجاه حقيقي ونية لتقديم موسم درامي جيد .

محمود قاسم :هذه التوليفة الجديدة بين مختلف الأبطال ستساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة

من جانبه أوضح الناقد الفني محمود قاسم فقال : أن الفارق الزمني في العمر بين كل نجم وآخر من هؤلاء الأبطال لايقل عن 20 عاما ، فيحى الفخراني الفارق بينه وبين جومانا مراد سنوات كثيرة وكذلك خالد الصاوي وريهام حجاج .

لكن كل نجم كبير من هؤلاء سواء الفخراني أو الصاوي سياهم في بث الحماس والروح لدى ريهام حجاج وكذلك جومانا مراد لتقديم أداء مميز أمامهم ، وسيستفيدوا من خبراتهم الكبيرة في التمثيل منذ سنوات وفق” قاسم ” .

ولفت الى أن هذه التوليفة الجديدة بين مختلف الأبطال ستساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للموسم الدرامي القادم ، لاسيما يحى الفخراني وجومانا مراد وكذلك أحمد السقا وطارق لطفي ، تحديدا سيقدمان ثنائي درامي مميز في مسلسلاتهما الجديدة .