أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال وشانجان» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي بايون» بقيمة بلغت 36 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «بايون» قدرت الفئة الأولي «SPIRIT» إلى 370 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «بايون» الفئة الثانية “DYNAMIC” إلى 395 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «بايون» الفئة الثالثة “ELITE” بقيمة 415 ألف جنيه.

وارتفع سعر طرازات «بايون» الفئة الرابعة “ULTIMATE” إلى 435 ألف جنيه.

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.