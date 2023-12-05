توابع «جى بى كابيتال» بصدد تنفيذ 5 عمليات توريق بقيمة 8.5 مليار جنيه

كشف محمد أبو راية نائب الرئيس لقطاع التمويل والتوريق لـ«جى بى كابيتال» للاستثمارات المالية أن الشركات التابعة للمجموعة تعتزم تنفيذ 5 عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 8.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 .

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن عمليات التوريق الـ 5 المحتملة ستغطى محافظ عدة أنشطة متنوعة منها التأجير التمويلى والتخصيم، وتقسيط السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر، والتوريق، والتأمين على الحياة.

يُذكر أن «المال» نشرت منذ أيام، أن «درايف» –إحدى شركات «جى بى كابيتال»- قد أطلقت برنامج سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات.

«أبو راية»: «إم إن تى – حالًا» أتمت 5 إصدارات من بداية العام وحتى أكتوبر بـ10.5 مليار

وأوضح «أبوراية” أن مجموعة « إم إن تى – حالاً» أتمت خمسة إصدارات سندات توريق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضى بقيمة 10.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن شركة «كابيتال للتوريق» التابعة لـ «جى بى كابيتال» تخطط لتنمية حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة من خلال الاتفاق مع كيانات خارج المجموعة لتنفيذ وإدارة إصداراتهم، موضحًا أنها تتفاوض مع أكثر من جهة حاليًا لإتمام هذه العمليات خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركات التابعة لمجموعة «جى بى كابيتال»، تلجأ لعمليات التوريق كأداة لإعادة تمويل الحقوق المالية الآجلة لديها بهدف تحسين الرافعة المالية للحصول على تسهيلات ائتمانية بشكل أكبر بما يساهم فى زيادة حجم النشاط.

وتأسست «جى بى كابيتال» للاستثمارات المالية عام 2011 وهى تتبع «جى بى كورب»، بغرض تقديم جميع الاستشارات المالية للشركات بمختلف أنواعها، إلى جانب الاستثمار فى الكيانات العاملة فى أنشطة القطاع المالى غير المصرفي .

وتمتلك «جى بى كابيتال» للاستثمارات المالية عدة أذرع وهى كابيتال للتوريق، وكريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودرايف، وجى بى أوتو رانتال لتأجير السيارات، وحصة غالبية من جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم، وأيضًا حصة فى شركة بداية للتمويل العقاري، وتساهم أيضًا فى كاف للتأمين، بالإضافة إلى حصة فى مجموعة «إم إن تى حالاً» -التى تضم تحت مظلتها كلا من «حالاً» و«مشروعى» و«تساهيل»-.